Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

Le documentaire

Christine Morency : sans filtre

Christine Morency l’indique au début du premier épisode : elle ne comprend pas pourquoi elle fait l’objet d’un documentaire. Elle avoue même qu’une partie d’elle est gênée qu’une caméra la suive partout. Heureusement pour nous, l’humoriste au rire contagieux chasse rapidement ses doutes et s’ouvre avec beaucoup de générosité devant l’objectif d’Anicée Ouellet (Occupation double), qui nous l’expose chez elle, démaquillée après une apparition télé, dans ce qu’elle décrit comme sa « vie très normale de femme célibataire, sans enfant, sans chien ». Le deuxième épisode, durant lequel elle poursuit sa tournée de rodage à Québec, s’avère plus intéressant, notamment lorsqu’on l’observe peaufiner un numéro qui traite de grossophobie.

Z, dès mercredi, à 20 h

L’évènement

PHOTO SUZANNE CORDEIRO, AGENCE FRANCE-PRESSE Elton John

Elton John Live : Farewell From Dodger Stadium

Elton John n’est pas notre préféré, mais force est d’admettre qu’il a été une machine à succès pendant des années. Voilà pourquoi on regardera son dernier concert en Amérique du Nord, qui sera retransmis en direct du Dodger Stadium de Los Angeles. Devant 50 000 personnes, le chanteur britannique revisitera son répertoire, qui comprend des classiques comme Rocket Man, Tiny Dancer, Bennie & The Jets, Your Song et Candle in the Wind. On croise les doigts pour qu’il chante notre plaisir coupable, Something About the Way You Look Tonight. Un documentaire retraçant sa longue carrière sortira l’an prochain.

Disney+, dimanche, à 23 h (le concert sera offert sur demande le lendemain)

La nouveauté

VRAI Chicanes d’héritage

Chicanes d’héritage

Ennuyeuse, la profession de notaire ? Pas selon cette série mi-documentaire, mi-fiction, qui présente des histoires de succession qui tournent au vinaigre. Chaque épisode est composé de reconstitutions (avec des acteurs, comme Annie Charland, Ines Talbi et Ralph Prosper) entrecoupées de commentaires et d’explications de spécialistes, dont Me Michel Beauchamp, un notaire de 33 années d’expérience. Le mélange des genres présente un certain intérêt et rend certainement moins aride la matière abordée. Intitulé « Les héritiers surprises », le premier épisode nous donne l’exemple d’un homme qui meurt. Une fois chez le notaire, sa fille apprend qu’il laisse 50 % de tous ses biens à une nouvelle conjointe qui sort de nulle part.

Sur la plateforme Vrai

Le coup de dés

NOOVO OD Martinique

OD Martinique

Après avoir été retirée des ondes en raison d’une polémique qui n’a laissé personne indifférent, la quotidienne d’Occupation double reprend du service. Après un épisode dominical somme toute tranquille, on craint qu’on nous serve une fin de saison plus beige que beige. Il existe quand même une différence entre conflits et intimidation. Faudrait pas l’oublier. Souhaitons que Lady Pagaille n’ait pas pris l’avion avec Philippe, Isaack et Félix pour revenir au Québec. Fait à signaler : l’épisode de lundi comprendra une performance de Jay Scott, dont l’extrait Copilote avec FouKi (ou Capitole avec Funky, comme dirait Ginette Reno) a été sacré chanson de l’année au gala de l’ADISQ.

Noovo, du lundi au jeudi, à 18 h 30 (également sur Noovo.ca)