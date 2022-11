Accusations d’abus sexuels

CBS et son ex-patron devront payer 30 millions de dollars

(New York) La chaîne de télévision américaine CBS, propriété du groupe Paramount, et son ancien patron Leslie Moonves devront payer 30,5 millions de dollars après un accord avec la justice new-yorkaise pour solder une affaire de délit d’initié liée à des accusations de harcèlement et d’agressions sexuels.