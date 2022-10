Libidineux, érotiques, lubriques… Les qualificatifs olé olé abondent pour décrire les nouveaux épisodes de The White Lotus. Et Adam DiMarco accepte chacun d’eux. « C’est une saison sexy », résume l’acteur canadien en entrevue.

Marc-André Lemieux La Presse

Après une édition hawaiienne largement saluée et couronnée meilleure minisérie aux derniers prix Emmy, The White Lotus (Le lotus blanc en français) reprend du service dimanche en amorçant son chapitre italien. Écrite et réalisée par Mike White, cette suite fort attendue brosse le portrait (parfois peu reluisant) d’un nouveau groupe de touristes fortunés, en vacances dans l’un des plus chics hôtels du pays, en Sicile.

Adam DiMarco y incarne Albie Di Grasso, un jeune premier, diplômé de l’Université de Stanford, en voyage avec son père, une grosse pointure d’Hollywood qui trompe sa femme, et son grand-père, un incorrigible dragueur de femmes. Le choc des générations est frappant, surtout à l’ère post-#metoo.

« C’est intéressant de jouer un personnage comme Albie, commente le comédien de 32 ans. Je suis un peu comme le porte-parole du public, le détenteur du gros bon sens dans cette mare de personnages excentriques. C’est bien d’avoir ce contrepoids à l’écran. »

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Michael Imperioli (Dominic Di Grasso), Adam DiMarco (Albie Di Grasso) et F. Murray Abraham (Bert Di Grasso) dans The White Lotus

À première vue, Albie fait mentir l’adage « la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre ». Mais au téléphone, Adam DiMarco rigole en disant qu’il faudrait attendre encore quelques années avant d’en être 100 % sûr.

Albie croit savoir une chose ou deux à propos du sexe opposé, mais quand j’ai regardé les épisodes, j’ai grimacé à plusieurs moments. Adam DiMarco

Selon l’acteur, cette cuvée lubrique de White Lotus tombe à point. « Le sexe fait vendre, et cette année, Mike [White] a doublé la mise. C’est aussi un sujet intéressant à explorer au sortir d’une pandémie durant laquelle on était tous isolés les uns des autres, chacun chez soi. Aujourd’hui, je crois qu’on est tous prêts pour une escapade sexuelle en Sicile ! »

Pression

Originaire d’Oakville, en Ontario, Adam DiMarco a étudié à la Vancouver Film School avant d’entamer sa carrière d’acteur au début des années 2010, en apparaissant au générique de plusieurs téléfilms. De 2019 à 2020, il s’est illustré dans The Order, une série d’horreur pour adolescents relayée par Netflix.

La 2e saison de White Lotus pourrait propulser son étoile au zénith, à condition qu’elle reçoive autant d’accolades que l’originale, diffusée en 2021 sur HBO. Adam DiMarco est conscient des attentes entourant cette nouvelle fournée d’épisodes. Ses partenaires de jeu ont également ressenti la pression. « Lors du tournage, chaque fois qu’on était anxieux par rapport aux attentes, on pensait à Mike [White]. On se disait : c’est tellement un réalisateur talentueux, c’est impossible qu’il nous laisse couler ! »

La suite semble avoir donné raison au comédien. « J’ai regardé trois épisodes jusqu’à présent, et c’est excellent. Chaque heure est meilleure que celle d’avant. Ce sont des montagnes russes complètement folles ! »

Adam DiMarco n’a pas toujours parlé de White Lotus avec autant d’enthousiasme. La première fois qu’il s’est installé devant l’émission, il n’a pas tenu très, très longtemps. « Je m’attendais à quelque chose de moins déroutant. J’avais arrêté après quelques minutes pour écouter quelque chose de vide comme The Bachelorette. »

Ce n’est qu’après avoir décroché l’audition pour jouer Albie qu’il a donné une deuxième chance au coureur. Et cette fois, la magie a opéré. « J’ai englouti la saison au complet. Et après, c’était moi qui en parlais à tout le monde ! »

Le vin italien

Adam DiMarco garde d’excellents souvenirs du tournage de quatre mois en Italie, non seulement en raison du matériel qu’il devait défendre, mais aussi de toutes les activités auxquelles il s’est adonné dans ses temps libres. Parmi elles, la plage, le magasinage, les treks en montagne, la bonne bouffe et… l’alcool. « Je n’avais jamais vraiment pris de vin avant d’arriver en Sicile. Ça m’est arrivé d’être soûl en plein jour. C’était bien ! Je comprends maintenant pourquoi les gens aiment boire. »

Dans quoi retrouvera-t-on Adam DiMarco après The White Lotus ? Le principal concerné laisse planer le mystère. Il annonce toutefois qu’il n’apparaîtra plus dans Pillow Talk, l’adaptation canadienne-anglaise d’Entre deux draps, qu’il avait tournée à Montréal l’an dernier. Il y tenait le rôle interprété par Pier-Luc Funk dans l’original québécois.

PHOTO ÉVA-MAUDE TC, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Adam DiMarco et Sydney Scotia dans Pillow Talk, l’adaptation anglaise d’Entre deux draps

Pourquoi ce départ précipité ? « C’est compliqué », répond laconiquement le comédien, comme pour conclure l’entrevue en provoquant un certain malaise, un art dans lequel les personnages de White Lotus sont passés maîtres.

La 2e saison de The White Lotus est offerte sur Crave, à raison d’un nouvel épisode chaque dimanche à 21 h. Elle est aussi présentée en version doublée en français sur Super Écran.