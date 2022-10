Alix Mongeau accepte, par amitié, d’offrir son visage et son nom à une circonscription où elle n’a aucune chance d’être élue, mais où, bien sûr, on le devine, elle le sera. La nouvelle émission d’Isabelle Langlois, La candidate, s’inspirerait-elle de l’histoire de Ruth Ellen Brosseau ?

Dominic Tardif La Presse

En partie, a répondu mercredi en conférence de presse l’autrice des populaires fictions Rumeurs, Mauvais Karma et Lâcher prise. Mais plutôt que de représenter le Nouveau Parti démocratique, Alix arborera les couleurs du Parti Progrès et Démocratie du Québec.

Mère monoparentale et technicienne en pose d’ongles, la proverbiale candidate poteau qu’interprètera la comédienne Catherine Chabot (Le guide la famille parfaite, Lignes de fuite) mène une existence sans direction, jusqu’à son étonnante élection, rendue possible par un scandale et un vent de mécontentement envers le parti au pouvoir. Les mois qui suivront seront généreux en apprentissages.

Piloté par le réalisateur Sébastien Gagné (Le Chalet, Lâcher prise, Nuit blanche), le tournage de La candidate débutera le 24 octobre. Ses dix épisodes de soixante minutes seront disponibles en 2023 sur ICI TOU.TV Extra. Christian Bégin, Éric Bernier, Geneviève Brouillette, Inès Talbi, Isabelle Vincent, Maka Kotto et Mireille Métellus figurent notamment parmi sa vaste distribution.