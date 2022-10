Quatre nouvelles séries s’ajouteront l’an prochain à la programmation de Canal Vie, dont la deuxième saison du Jour J, avec une Julie Snyder qui ouvre cette fois les portes de l’hôtel dont elle a fait l’acquisition aux Îles-de-la-Madeleine.

NORMAND PROVENCHER Le Soleil

Après une première saison où elle avait partagé les détails de son déménagement dans un condo quatre fois plus petit que sa maison centenaire de 10 000 pieds carrés qu’elle avait habité pendant 15 ans, l’animatrice et femme d’affaires dévoilera les dessous du projet de rénovation et de décoration de son établissement madelinot.