Amazon a sorti l’artillerie lourde pour s’assurer du succès de l’adaptation québécoise de LOL : Last One Laughing, qui atterrira sur Prime Video au début de 2023. Le géant mondial a entouré l’animateur Patrick Huard de plusieurs grosses pointures, a appris La Presse.

Marc-André Lemieux La Presse

Au total, 10 personnalités, la plupart des humoristes, ont participé à LOL : Qui rira le dernier ? Le tournage s’est déroulé en secret le printemps dernier à Montréal. Conformément aux paramètres du format d’origine japonaise, les concurrents vedettes ont passé six heures enfermés ensemble entre quatre murs, avec comme seul objectif de faire rire les autres… sans rire eux-mêmes. Car aussitôt qu’un candidat émettait un gloussement, il prenait la porte de sortie.

Yves P. Pelletier, Laurent Paquin et Rachid Badouri ont participé au tournage. Il s’agit des trois doyens du groupe. Du côté des plus jeunes, on signale la présence de Marie-Lyne Joncas, de Mathieu Dufour, alias Math Duff, et d’Arnaud Soly.

Joint au téléphone, ce dernier décrit l’expérience comme « un tour de force mental et physique ».

C’est vraiment contre-intuitif de faire rire sans rire. Parce qu’on est habitué à être empathique de l’humour des autres. Arnaud Soly

Père d’un bébé d’un mois et demi au moment du tournage, Arnaud Soly raconte qu’il était dans « un niveau de folie assez intéressant » à cause du manque de sommeil. « Je t’en parle, et j’ai l’impression de parler d’un drôle de rêve que j’ai fait ou d’un trip de mush, tellement c’était bizarre », raconte l’animateur de Club Soly, sur Noovo.

Fait à noter, Prime Video n’est pas l’unique plateforme étrangère sur laquelle Mathieu Dufour sévira au cours des prochains mois. L’été dernier, les caméras de Netflix ont capté son spectacle au Centre Bell devant 13 000 personnes.

Richardson Zéphyr, que plusieurs ont découvert dans Big Brother Célébrités, s’est également prêté au jeu, tout comme Édith Cochrane et — surprise ! — Christine Morency. On écrit « surprise », parce que tous ceux qui connaissent un tant soit peu cette humoriste savent combien elle s’esclaffe souvent… et puissamment ! Que ce soit comme panéliste aux Fantastiques de Véronique Cloutier, à Rouge FM, ou comme invitée dans divers talk-shows ou quiz télévisés, Christine Morency finit toujours par siler tellement elle rigole. En d’autres termes, on serait surpris qu’elle survive plus d’une dizaine de minutes dans LOL : Qui rira le dernier ?

Mais avec son rire contagieux, elle pourrait entraîner l’élimination de quelques candidats en baissant pavillon… À suivre.

Virginie Fortin vient compléter la cuvée 2022 du concours. En entrevue, l’actrice et improvisatrice avoue avoir hésité avant d’accepter l’invitation d’Amazon. « Sur papier, ça semblait complètement niaiseux, mais une partie de moi était intriguée », déclare celle qui s’est laissé convaincre après avoir jeté un coup d’œil sur les versions italienne et française.

Virginie Fortin conserve de beaux souvenirs de l’enregistrement. L’expérience l’a également forcée à réévaluer sa vision des participants de téléréalités.

« Quand je regarde OD, je suis souvent comme : “Ben voyons ! Elle est donc ben niaiseuse d’avoir dit telle ou telle affaire !” Mais [dans LOL : Qui rira le dernier ?], j’ai vu des gens respectables s’abaisser à toutes sortes de choses pour faire rire les autres. Parce qu’on oublie vite les caméras. C’est tellement bizarre… En sortant du loft, on dirait qu’on sortait d’un univers parallèle. »

La personne qui est restée impassible durant toute l’expérience a remporté un grand prix de 100 000 $, qu’elle a reversé à l’organisme de bienfaisance qu’elle désirait.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON STUDIOS Patrick Huard, animateur de LOL : Qui rira le dernier ?

Amazon « très impliqué »

Découpée en six épisodes d’une heure, la série LOL : Qui rira le dernier ? sera relayée dans 240 pays et territoires sur Prime Video. La production de l’adaptation québécoise a été confiée à Attraction, boîte derrière En direct de l’univers et Silence, on joue !

Selon Jean-François Boulianne, producteur exécutif, Contenu et développement chez Attraction, Amazon était « très impliqué » dans l’aventure, notamment pour former le groupe de participants. « Ils ont des gens qui connaissent l’industrie au Québec. Ils connaissaient la plupart des gens qu’on proposait. On pouvait avoir des échanges constructifs. Ils voulaient une variété de profils, de styles et d’âges. »

Quand l’arrivée de LOL : Qui rira le dernier ? a été annoncée, en mars dernier, le vice-président aux productions locales originales d’Amazon Studios, James Farrell, avait salué la « réputation » du Québec en humour.

LOL : Qui rira le dernier ? rejoint la liste des productions originales canadiennes — et québécoises — récemment lancées par Amazon, qui inclut Pour un soir seulement, des soirées d’humour concoctées par Juste pour rire/Just For Laughs TV, Three Pines, une série de fiction inspirée des romans de Louise Penny qu’on attend en décembre, et The Lake (en français, Le lac), une comédie de l’auteur et acteur montréalais Julian Doucet.

Quant au format LOL : Last One Laughing, il continue de conquérir la planète. Des versions allemande, italienne, française, indienne, japonaise, mexicaine, australienne, espagnole ont notamment été produites. Sortie en février, la première saison de l’adaptation canadienne-anglaise était pilotée par Jay Baruchel.