L’acteur et animateur Patrick Huard se joint à l’équipe du Bye bye en place formée de François Bellefeuille, Sarah-Jeanne Labrosse, Guylaine Tremblay et Pierre-Yves Roy-Desmarais, a annoncé Radio-Canada jeudi.

Jean Siag La Presse

L’an dernier, Patrick Huard s’était fait remarquer dans un sketch où il avait parodié le propriétaire du Mega Fitness Gym, Dan Marino. Le gym de Québec avait été au cœur d’une importante éclosion de COVID-19.

« J’ai tellement eu de fun à tourner un sketch avec Simon Olivier et toute l’équipe du Bye bye, quand ils m’ont demandé de faire partie de l’équipe comme comédien et auteur, je n’ai pas pu dire non, a indiqué Patrick Huard dans un communiqué. Il y a eu tellement d’évènements marquants cette année, j’ai déjà plein d’idées ! J’ai un peu peur aussi. Raison de plus pour dire oui. »

Le Bye bye 2022 est de nouveau piloté par le producteur Guillaume Lespérance et le producteur au contenu et réalisateur Simon Olivier Fecteau. L’édition de l’an dernier avait été regardée par 4 862 000 téléspectateurs, un record pour la chaîne publique.