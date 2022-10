PHOTO JOJO WHILDEN, FOURNIE PAR NETFLIX

Ce long métrage du réalisateur danois Tobias Lindholm (The Investigation, Mindhunter) raconte l’histoire d’une infirmière et mère de famille célibataire qui soupçonne son collègue d’avoir assassiné des patients. Glauque, vous dites ? The Good Nurse (en français, Meurtre sans ordonnance) est inspiré d’une histoire vraie survenue au New Jersey. La bande-annonce nous promet un thriller haletant scénarisé par Krysty Wilson-Cairns (Last Night in Soho, 1917) et mettant en vedette deux acteurs oscarisés, Jessica Chastain et Eddie Redmayne.