C’est une transition sans heurt majeur qu’on observe dans Cerebrum cet automne. L’arrivée de François Papineau en remplacement de Claude Legault reçoit un accueil chaleureux des téléspectateurs. De quoi rassurer le principal concerné et toute l’équipe derrière le thriller policier.

Marc-André Lemieux La Presse

Et pourtant, la partie paraissait loin d’être gagnée, en novembre dernier, quand Radio-Canada a annoncé que François Papineau endosserait dorénavant le personnage du psychiatre Henri Lacombe. L’acteur avait été appelé en renfort pour prendre le relais de Claude Legault, hors circuit depuis quelque temps pour cause d’épuisement professionnel.

Révélé entre deux saisons, ce changement avait suscité des inquiétudes chez certains fidèles du feuilleton signé Richard Blaimert (Nouvelle adresse, Hubert et Fanny). Sur l’internet, des téléspectateurs faisaient part de leur déception.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Claude Legault dans le rôle du Dr Henri Lacombe dans la première saison de Cerebrum

Près d’un an plus tard, les doutes ont laissé place aux bravos. Depuis la mise en ligne des nouveaux épisodes sur ICI Tou. tv Extra, au printemps, la page Facebook de Cerebrum regorge de commentaires positifs. La plupart des usagers parlent d’un « excellent choix ». « Je conservais l’image de Normand Despins dans Unité 9 et j’appréhendais ce remplacement… Mais quelle performance ! », a écrit une fan soulagée.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Christine Beaulieu (Simone Vallier) et François Papineau (Henri Lacombe) dans la deuxième saison de Cerebrum

Parmi les centaines de messages recensés, seule une poignée émet des bémols. « Pour nous, c’est formidable, réagit Richard Blaimert, qui remplit également les fonctions de producteur associé. Parce que c’est périlleux comme changement. Changer des personnages secondaires, c’est OK. Mais ton lead… C’est autre chose. »

Une première

François Papineau a appris en août 2021 qu’il était, depuis quelque temps, au centre « d’intenses négociations » pour rejoindre la distribution de Cerebrum. L’information provenait de Marie-Claude Goodwin, son agente, qui s’occupe également de Claude Legault.

Rencontré dans un café du centre-ville de Montréal, l’acteur avoue qu’il n’avait pas regardé la première saison du suspense psychologique avant d’être recruté. A-t-il songé à rattraper son retard en lisant seulement les textes pour éviter d’être influencé par l’interprétation de Claude Legault ? « Non, répond-il fermement. Je voulais le regarder pour savoir exactement dans quoi j’allais plonger, pas pour imiter. Je n’avais jamais remplacé quelqu’un en cours de route. »

« On a attendu Claude [Legault] pendant près d’un an, explique Richard Blaimert. On a attendu qu’il prenne sa décision. On avait des nouvelles de temps en temps, mais il n’était pas prêt. »

Pour assurer la survie du show, on s’est mis à penser qu’il fallait trouver un remplaçant. Et François, qu’on avait considéré en début de projet, est rapidement devenu notre choix. Richard Blaimert, auteur de Cerebrum

L’auteur n’a pas ressenti le besoin de toucher aux textes des nouveaux épisodes lorsque François Papineau a intégré l’équipe. L’action était toujours censée reprendre au retour du Dr Lacombe d’un long voyage en Asie, une coupure narrative qui s’est avérée salutaire pour tout le monde. « J’arrivais avec une mission : celle du renouveau, indique François Papineau. Je pouvais apporter quelque chose de différent. Je n’étais pas obligé de suivre. »

Une quête de guérison

Selon François Papineau, la deuxième saison de Cerebrum, réalisée par Guy Édoin et Catherine Therrien, dépeint la « quête de guérison » du Dr Henri Lacombe, qui tente de reconstruire sa vie malgré l’arrivée imminente du procès de Sophie Bérubé Lacroix (Jacynthe René), accusée d’avoir tué sa femme.

En parallèle, Henri Lacombe poursuit son travail à l’Institut national de santé mentale et aide l’enquêtrice Simone Vallier (Christine Beaulieu) à brosser le portrait psychologique d’un tueur de jeunes femmes.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’acteur François Papineau

« C’est un parcours de recherche de lumière, observe François Papineau. Henri déploie tellement d’efforts pour s’en sortir. Il s’accroche à la vie en faisant ce qu’il fait le mieux : aider les autres. Il est du type fort et silencieux. C’est celui en qui tout le monde a confiance. Mais il est fendu en deux. Et lentement, il réalise qu’il a besoin d’aide. »

La 2e saison de Cerebrum est diffusée sur ICI Télé le mardi à 21 h. (En rattrapage sur ICI Tou.tv)