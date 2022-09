Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : Avant le crash

On n’attendait pas nécessairement Avant le crash avec impatience. L’univers des banquiers d’investissement nous inspirait autant qu’une matinée au Carrefour Laval. Mais deux semaines plus tard, nous voilà accro. Les auteurs Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte dépeignent un monde fascinant, hyper compétitif et peuplé de protagonistes complexes et curieusement attachants malgré leurs nombreux défauts. Oui, certains personnages (l’adolescente Florence) semblent uniquement exister pour passer des messages, mais n’empêche. On aime. Et puisqu’on a déjà regardé le troisième épisode (offert en primeur sur ICI Tou.tv Extra), on est heureux d’annoncer qu’enfin, le presto saute entre Evelyne (Karine Vanasse) et François (Émile Proulx-Cloutier).

ICI Télé, lundi à 21 h

Le retour : Top Chef Canada

PHOTO FOURNIE PAR FOOD NETWORK CANADA Top Chef Canada

Un visage familier des téléspectateurs québécois tente sa chance au populaire concours culinaire canadien cet automne : Camilo Lapointe-Nascimento. Gagnant des Chefs ! en 2020, le chef montréalais de 25 ans a cofondé Menu Extra, une entreprise de cuisine gastronomique en formule prêt-à-manger. D’après la description des candidats fournie par Food Network Canada, Lapointe-Nascimento espère que l’expérience qu’il a vécue aux Chefs ! lui procurera un avantage. Soulignons aussi qu’il travaille chez Menu Extra avec Francis Blais, gagnant de Top Chef Canada en 2020. En d’autres termes, tous les ingrédients (alerte au jeu de mots !) sont réunis pour nous permettre d’espérer une victoire.

Food Network Canada, dès lundi à 22 h

La valeur sûre : Audrey est revenue

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Audrey est revenue

On vante les mérites d’Audrey est revenue depuis près d’un an. Débarquée sur Club illico en novembre 2021, cette série singulière écrite par Florence Longpré et Guillaume Lambert peut enfin être vue par l’ensemble du public, puisqu’elle atterrit à Télé-Québec. Le moment est bien choisi ; elle vient d’être sacrée meilleure comédie aux prix Gémeaux (parce qu’effectivement, des trophées ont été remis avant et après l’interruption brouillonne sur scène de Guillaume Lemay-Thivierge). Relatant avec sensibilité et humour l’histoire d’une femme qui sort d’un coma après 15 longues années, cette réalisation de Guillaume Lonergan (M’entends-tu ?) marque les esprits en douceur, sans recourir à 1001 rebondissements dramatiques.

Télé-Québec, dès jeudi à 21 h (également offert à telequebec.tv)

Documentaire : Sidney

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Sidney

Quand Oprah Winfrey produit quelque chose, on prête attention. La « reine des médias » a obtenu l’appui des filles de Sidney Poitier pour présenter ce documentaire de 106 minutes, qui brosse le portrait du célèbre comédien, réalisateur et militant. Premier homme noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur (en 1964 pour Lilies of the Field), Poitier a été emporté en janvier dernier par une crise cardiaque. Il était âgé de 94 ans. Réalisé par Reginald Hudlin (House Party, Boomerang), ce long métrage comprend des entrevues avec plusieurs grosses pointures, dont Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand et Spike Lee.

Apple TV+