Rodley Pitt, Phara Thibault, Catherine Souffront et Sébastien René font partie de la distribution de la nouvelle émission jeunesse L’île Kilucru.

Situé dans une île magique, le complexe hôtelier de la famille Belhumeur-Lamour accueille des créatures légendaires. Une fée des bois pleine de sagesse, un extraterrestre déroutant et un yéti maladroit ne sont que quelques-uns des personnages que les tout-petits découvriront dans L’île Kilucru, nouvelle émission jeunesse diffusée sur les ondes d’ICI Télé et de Télé-Québec. La Presse a rencontré une partie de la distribution.

Véronique Larocque La Presse

Onze personnages fort différents vivent dans l’île Kilucru : une famille d’humains et huit êtres plus fantastiques les uns que les autres. « C’est sûr que les jeunes vont en aimer au moins un », croit Sébastien René. Celui qui incarne un enfant fantôme ne serait pas surpris que les tout-petits s’attachent peu à peu à tous les personnages, même au troll bougon, joué par Marcel Lebœuf. « Peut-être qu’au départ, ils vont se dire : ‟Oh, mon Dieu ! C’est le méchant !” Mais après ça, ils vont l’aimer. »

« Ils vont l’adorer, renchérit Catherine Souffront, qui joue une sirène à la voix mélodieuse. Quand Trollilo devient émotif, tu veux pleurer pour vrai. »

« Il y a une grande part d’humanité dans chaque personnage », ajoute Phara Thibault, qui prête ses traits à la jeune Zora, rare humaine à connaître l’existence de cette île secrète absente des cartes et de Google Maps.

PHOTO FOURNIE PAR ICI TÉLÉ Une partie de la distribution de L’île Kilucru

Chaque épisode regroupe entre quatre et cinq comédiens. « Les différentes combinaisons créent des situations loufoques et variées », affirme Rodley Pitt, qui interprète Raoul, le père de Zora.

Par exemple, son personnage d’homme à tout faire très dévoué se sent un peu dépassé lorsqu’il doit répondre aux demandes saugrenues de l’extraterrestre Crrrou (Eloi Cousineau). C’est peut-être parce que cette créature venue de l’espace a son propre langage… « Ça, ça va être trippant pour les enfants, souligne d’ailleurs Catherine Souffront. Même nous, on disait des mots à la manière de Crrrou. »

Diversité

Lorsqu’on questionne le quatuor sur les points forts de cette nouveauté jeunesse, tous s’entendent pour parler de la distribution.

« Oui, on est dans une ère où la diversité, c’est cool. Mais être un enfant et voir une famille recomposée multiculturelle, je crois que c’est extrêmement stimulant », affirme Catherine Souffront, alors que ses camarades opinent de la tête.

On ne le dira jamais assez, mais le pouvoir de la représentation est immense. Catherine Souffront, comédienne

Phara Thibault est bien d’accord avec son amie. « Dans les émissions que j’écoutais quand j’étais jeune, jamais je n’ai vu une petite fille noire. […] Quand on m’a proposé le rôle, je me suis dit que c’était le moment de devenir ce que j’aurais aimé voir à l’époque », affirme l’actrice de 22 ans.

Dans les épisodes, « jamais on ne parle du fait qu’un personnage est Noir », souligne Rodley Pitt. « Pour moi, c’est une victoire. On n’a pas besoin d’en parler. »

Famille

Au fil des journées de tournage, qui se sont étalées d’avril à août, de belles amitiés sont nées entre les 11 comédiens et l’équipe de production.

Sur le plateau, il y avait une semi-vibe de camp de jour. On a développé des liens très forts et intimes qui dépassent le cadre professionnel. Catherine Souffront, comédienne

« Comme une famille », s’entendent pour dire les quatre comédiens.

« Sur le plateau, on a tellement de fun, on rit ensemble. J’espère que les enfants vont rire avec nous », souhaite l’interprète de Zora.

« L’île Kilucru, pour moi, c’est une émission sur l’amitié et l’entraide, confie Catherine Souffront. On est tout le temps en train d’aider quelqu’un à résoudre un problème. J’espère que les jeunes vont s’identifier à ces amitiés-là et qu’ils vont aussi avoir envie d’être l’ami de la gang de Kilucru. »

Sur ICI Télé, du lundi au vendredi, 6 h 30, dès ce lundi ; sur Télé-Québec, du lundi au vendredi, 17 h 30, dès le 10 octobre