Un « appel au vote » et un « désir de vengeance », dit Lemay-Thivierge

L’intervention controversée de Guillaume Lemay-Thivierge pendant la remise des prix Gémeaux, dimanche dernier, se voulait « un appel au vote » le 3 octobre prochain et était motivée par « un désir de vengeance ».

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

C’est ce que le principal intéressé a confié vendredi soir à l’animateur Stéphan Bureau sur le plateau de l’émission de débat Le monde à l’envers, sur les ondes de TVA. Il s’agissait de la première entrevue de l’animateur de Chanteurs masqués depuis son coup d’éclat.

« Le premier message que je voulais donner, c’est : “Il y a des élections qui s’en viennent et c’est important d’aller voter. En tant que père, en tant que citoyen.” »

Lors du gala consacré au petit écran, le 18 septembre, Guillaume Lemay-Thivierge a interrompu la maîtresse de cérémonie Véronique Cloutier pour livrer un monologue pour le moins confus sur l’importance de voter, non sans écorcher au passage Guy A. Lepage et Louis Morissette. En substance, le premier manquerait d’humilité, le second « braille[rait] » pour des problèmes de riche.

« C’était une façon de dire directement à Guy A. devant tout le monde, devant toute l’industrie – ce qui est très casse-gueule —, “Tu m’as blessé. Je trouve que tu n’as pas été gentil, que tu n’as pas été respectueux et que tu t’es pris pour un autre.” Je ne l’ai pas fait de la bonne façon. J’avais une crotte sur le cœur, j’étais encore blessé de mon année que j’ai passée. Je l’ai crié de façon maladroite. »

Les propos de Guy A. Lepage auxquels Guillaume Lemay-Thivierge fait référence ont été tenus à la suite du passage du comédien et animateur à l’épisode de Tout le monde en parle du 25 avril 2021. Lui « qui parle pendant six minutes à la place d’Éric Duhaime, ce n’est pas l’idée du siècle », avait après coup déclaré l’animateur de Tout le monde en parle à notre collègue Marc Cassivi. « En montage, j’aurais câlicé ça aux vidanges. J’étais vraiment en tabarnak. »

« Tu m’as fait mal »

Guillaume Lemay-Thivierge explique par ailleurs avoir été piqué au vif par une blague de Louis Morissette sur le même plateau, le 5 décembre 2021. « Mais qu’est-ce qui arrive avec le vaccin Medicago ? Je demande pour un ami ! », avait-il demandé aux médecins Caroline Quach et Cécile Tremblay,

« Quand Louis Morissette, juste après que j’ai perdu mon contrat avec Hyundai, a fait une blague sur le [vaccin] Medicago et qu’il a ri de moi, j’ai essayé de l’appeler pour lui dire : “Oh, mon ami, tu m’as fait mal.” Je n’ai pas pu le rejoindre à ce moment-là », a-t-il relaté à l’émission Le monde à l’envers.

Guillaume Lemay-Thivierge dit avoir pu reparler avec ses deux collègues. « J’ai tout réglé mes affaires avec eux autres. C’est une chicane de grandes personnes dans une cour d’école devant tout le monde. Ce n’était pas nécessaire. »

Dimanche soir, un segment du gala qui devait honorer le travail d’artisans du documentaire a dû être sacrifié à cause du « désir de vengeance » de trois minutes de Guillaume Lemay-Thivierge. Ce vol de temps et d’espace a suscité une pléthore de réactions chagrines et choquées.

Vendredi soir, Guillaume Lemay-Thivierge s’est excusé aux « documentaristes [qu’il a] interrompus » et « aux enfants de Louis et Véro et de Guy A. parce qu’ils n’ont rien à voir avec cette histoire-là ».

Prendre soin de sa santé

L’animateur de 46 ans est aussi revenu sur son refus de se faire vacciner contre la COVID-19 dans l’attente de doses du fabricant québécois Medicago. En septembre 2021, La Presse avait révélé que le comédien et réalisateur avait perdu un contrat sur le plateau de District 31 en raison de son statut vaccinal.

« Je ne comprenais pas que le fait que je pense légèrement différemment puisse m’occasionner des problèmes énormes comme ceux-là. Je ne pensais pas que d’avoir peur de quelque chose puisse m’occasionner une perte d’emploi, des critiques extrêmement sévères, voire violentes. Je me suis senti abandonné de tous. »

Guillaume Lemay-Thivierge n’écarte pas que son coup d’éclat s’inscrive dans un contexte de « burn out ».

Il compte maintenant prendre une pause de l’œil public pour célébrer son mariage avec Émilie Bégin et pour prendre soin de sa santé.