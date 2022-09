Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : Chouchou

Puisque Chouchou est — en partie – inspirée de l’histoire de Mary Kay Letourneau, cette enseignante américaine condamnée à sept ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles avec son élève mineur, on craignait une série pop-corn aux allures de vulgaire true crime. C’était compter sans l’écriture sensible de Simon Boulerice, la réalisation délicate de Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault, et le jeu juste et nuancé des interprètes principaux, Evelyne Brochu et Lévi Doré. C’est captivant, irrésistiblement inconfortable par moments et (oui, oui) déchirant. Quand les pauses publicitaires arrivent trop vite à notre goût, c’est signe qu’une série nous plaît beaucoup.

À Noovo, le mercredi à 20 h (le premier épisode est offert en rattrapage sur Noovo.ca)

L’évènement : les funérailles d’Élisabeth II

PHOTO CLODAGH KILCOYNE, REUTERS Londres se prépare à accueillir les funérailles d’Élisabeth II

Notre télé entrera en mode funérailles royales ce lundi. Les réseaux diffuseront la cérémonie à l’abbaye de Westminster de Londres. À ICI Télé et ICI RDI, Céline Galipeau pilotera une émission spéciale de 5 h à 14 h 30. Radio-Canada a envoyé quatre journalistes sur place. Du côté de LCN, la transmission débutera à 5 h 30 avec Sophie Thibault aux commandes. En studio à Montréal, la cheffe d’antenne sera entourée des analystes Emmanuelle Latraverse et Luc Lavoie. Les spécialistes James Jackson et Alain Pronkin seront également présents, tandis que Richard Latendresse prendra part au rendez-vous en direct de Londres. Aucune couverture en continu n’est prévue chez Noovo.

À ICI Télé, ICI RDI et LCN, ce lundi

Le retour : Infoman

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Jean-René Dufort anime Infoman.

On comprend Radio-Canada d’avoir voulu souligner en grand l’entrée en ondes de STAT la semaine dernière, en programmant quatre épisodes d’une durée exceptionnelle d’une heure. N’empêche, cette stratégie de programmation a reporté de sept jours le début de saison d’Infoman, nous privant ainsi d’une précieuse édition du rendez-vous humoristique en pleine campagne électorale provinciale, période habituellement très inspirante pour Jean-René Dufort, MC Gilles et Chantal Lamarre. Les détails entourant le contenu de l’émission sont tenus secrets, mais selon nos sources, le segment « Miss candidat provincial » effectuera son retour. Et tout indique qu’on pourra entendre Chantal et Jean-René commenter les funérailles d’Élisabeth II, puisque le tandem s’est envolé pour Londres durant le week-end.

À ICI Télé, le jeudi à 19 h 30

L’incontournable : la Coupe Laver

PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS Roger Federer

Compétition de tennis par équipes qu’on suit avec plaisir depuis 2017, la Coupe Laver promet d’atteindre des niveaux d’émotion inégalés cette année, puisqu’elle marquera le chant du cygne d’un des plus grands joueurs de tennis — sinon le plus grand – de tous les temps, Roger Federer. Jeudi dernier, le maestro suisse a indiqué qu’il prendrait sa retraite au terme du tournoi de trois jours, que TVA diffusera en direct de Londres, avec Félix Séguin, Vincent Destouches et Frédérique Guay au micro. Amateurs de sports, sortez vos mouchoirs. Federer n’a jamais été bon pour retenir ses larmes, aussi bien après une victoire qu’une défaite. Compte tenu du contexte, parions qu’il craquera à quelques reprises ce week-end. Nous aussi, d’ailleurs.

À TVA Sports, dès vendredi à 8 h