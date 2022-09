Audrey ne restera pas clouée à Sorel-Tracy. Elle traverse l’Atlantique.

Marc-André Lemieux La Presse

Deux grandes chaînes de télévision étrangères ont acquis les droits de diffusion d’Audrey est revenue. La série québécoise a été vendue au réseau français Canal+ainsi qu’au diffuseur public italien RAI.

Initialement rapportée par Deadline, la nouvelle est confirmée par Nicola Merola, président de Pixcom, la boîte de production québécoise derrière la comédie dramatique écrite par Florence Longpré et Guillaume Lambert.

« C’est une très bonne nouvelle pour toute notre industrie, commente Nicola Merola. C’est ce qui nous intéresse chez Pixcom : faire rayonner partout à travers le monde nos talents d’ici. »

Ces ventes surviennent cinq mois après qu’Audrey est revenue eut remporté un vif succès à Cannes. Retenue en compétition officielle au 5e Canneseries, un festival adossé au MIPTV qui rassemble des productions du monde entier, la série de 10 épisodes avait gagné le Grand Prix Dior, qui récompense l’originalité et l’innovation, en plus du Prix spécial d’interprétation, décerné à l’ensemble des comédiens, qui comprend, outre Florence Longpré, Josée Deschênes, Denis Bouchard, Joanie Guérin, Dominic St-Laurent, Zeneb Blanchet et Martin David Peters.

Parue l’an dernier sur Club illico, Audrey est revenue raconte l’histoire d’une femme de Sorel-Tracy qui revient d’un coma après 15 longues années. Désormais trentenaire, elle doit s’ajuster au monde en constante évolution et réapprendre à parler.

En lice pour 14 prix Gémeaux, la série réalisée par Guillaume Lonergan (L’âge adulte, M’entends-tu ? ) sera présentée à Télé-Québec à partir du jeudi 29 septembre à 21 h.

Audrey est revenue est distribuée à l’étranger par Beta Film.