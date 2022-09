(Los Angeles) Le mastodonte de HBO Succession, chronique noire et grinçante d’une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d’un empire médiatique, a remporté lundi le prix de la meilleure série dramatique de l’année aux Emmy Awards.

Romain FONSEGRIVES Agence France-Presse

Déjà vainqueur en 2020, ce programme largement inspiré par les luttes au sein de la famille du milliardaire Rupert Murdoch selon de nombreux critiques, a notamment devancé la série coréenne Squid Game, produite par Netflix.

La comédienne Zendaya qui incarne une adolescente toxicomane dans la série Euphoria sur HBO a remporté l’Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique.

C’est le second Emmy Award pour Zendaya qui a battu les actrices Jodie Comer et Sandra Oh (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets) et Reese Witherspoon (The Morning Show).

PHOTO PATRICK T. FALLON, AGENCE FRANCE-PRESSE Zendaya

Le Sud-Coréen Lee Jung-jæ a remporté lundi soir l’Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique pour Squid Game, le succès planétaire produit par Netflix.

L’acteur l’a emporté face à Jason Bateman pour Ozark, Brian Cox et Jeremy Strong pour Succession, Bob Odenkirk pour Better Call Saul, et Adam Scott pour Severance.

PHOTO NOH JUHAN, FOURNIE PAR NETFLIX VIA ASSOCIATED PRESS Oh Yeong-soo, Lee Jung-jæ et Park Hae-soo dans une scène de Squid Game

Ted Lasso a été élue meilleure comédie pour la deuxième fois consécutive.

The White Lotus, une satire sur le milieu du luxe à Hawaii, a remporté l’Emmy Award de la meilleure minisérie lors d’une cérémonie à Los Angeles.

The White Lotus a battu la série Dopesick, sur la crise des opiacés aux États-Unis, The Dropout, sur le scandale de la société Theranos, Pam and Tommy, sur un scandale sexuel dans le milieu des people et Inventing Anna, inspiré par une jeune escroc germano-russe qui a trompé les élites new-yorkaises.

Les Emmy Awards ont débuté lundi avec leur première cérémonie physique tenue dans un théâtre depuis la pandémie.

Le présentateur Kenan Thompson a lancé les festivités avec une série de danses sur plusieurs génériques de séries au succès planétaire, comme Friends ou Game of Thrones. « La télévision, c’est tout ce que nous avons », a-t-il résumé.

PHOTO DAN STEINBERG, INVISION FOR THE TELEVISION ACADEMY Kenan Thompson

Le phénomène coréen Squid Game avait une chance d’entrer dans l’histoire de cette compétition, équivalente des Oscars de la télévision américaine. Sombre et violente dénonciation des dérives du capitalisme, dans laquelle des miséreux s’entretuent lors de jeux d’enfants cruels avec l’espoir de remporter des millions, la sanglante œuvre de Netflix pourrait devenir la première production en langue non anglaise à rafler la récompense majeure.

Un succès qui s’inscrirait dans les pas du film coréen Parasite, qui avait remporté l’Oscar du meilleur film en 2020.

Succession, un adversaire de poids

Mais Succession, production déjà récompensée il y a deux ans pour sa chronique d’une puissante famille dont les membres complotent et s’entre-déchirent, a remporté le prix de la meilleure série dramatique.

Cette série aux accents shakespeariens semble mener la danse avec 25 nominations, et était la favorite, selon les experts interrogés par le site spécialisé Gold Derby.

La première partie de la soirée a laissé peu de place aux surprises : les Emmys dans les catégories récompensant les seconds rôles ont été remportés par des favoris, appartenant aux séries phares Succession, Ozark, ou les miniséries The White Lotus et Dopesick.

Michael Keaton a de son côté reçu l’Emmy du meilleur acteur dans une minisérie, pour son rôle dans Dopesick, minisérie qui examine la dépendance meurtrière des États-Unis aux opioïdes.

Diversité à l’honneur

Les moments les plus marquants de la cérémonie ont été ceux permettant de célébrer la diversité à l’écran, un thème central où Hollywood tente de s’améliorer depuis plusieurs années.

L’actrice Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) a provoqué des frissons dans l’assistance, en chantant le titre Endangered Species de la jazzwoman afro-américaine Dianne Reeves, pour accepter son prix du meilleur second rôle dans une comédie.

« Quand j’étais une petite fille, tout ce que je voulais, c’était me voir moi dans les médias. Une personne grosse comme moi, noire comme moi, belle comme moi », a déclaré sous les applaudissements la chanteuse Lizzo, récompensée pour son émission de télé-réalité où elle recrute des danseuses grandes tailles pour l’accompagner sur scène.

« Nous avons fait beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir », lui a répondu l’actrice Geena Davis, primée pour le travail de son institut en faveur d’une meilleure représentation. « La télévision peut souvent influencer directement la manière dont les gens se voient et dont ils estiment leur valeur », a-t-elle insisté.