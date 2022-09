Les producteurs de la sixième saison de The Crown ont trouvé les acteurs qui incarneront le prince William et sa femme Kate Middleton.

Émilie Côté La Presse

Rufus Kampa interprétera le prince à l’âge de 15 ans et Ed McVey le personnifiera à l’âge adulte. Il s'agit de deux nouveaux venus. Quant à la duchesse de Cambridge, elle sera jouée par Meg Bellamy, qui fait elle aussi ses débuts à l'écran.

Il faudra toutefois être patient avant de les voir dans la sixième et dernière saison de The Crown puisque Netflix diffusera d’abord la cinquième cet automne.

Dominic West (The Wire, The Affair) et Elizabeth Debicki (Guardians of the Galaxy, The Great Gatsby) interpréteront le prince Charles et la princesse Diana. Ils succéderont à Josh O’Connor et Emma Corrin.

Sinon, Imelda Staunton (nommée aux Oscars pour son rôle dans Vera Drake) incarnera la reine Élisabeth II.

La cinquième saison de la série créée par Peter Morgan se déroulera dans les années 1990, soit une période trouble pour la famille royale avec la mort tragique de Diana. La dernière saison couvrira ensuite la période qui s’étend jusqu’au début des années 2000.