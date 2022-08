Le Québec sera l’invité d’honneur du prochain Festival de la fiction de La Rochelle, qui se tiendra du 13 au 18 septembre.

Laila Maalouf La Presse

Trois séries québécoises ont par ailleurs été sélectionnées en compétition officielle dans la catégorie Fiction francophone étrangère. Il s’agit de Moi non plus (scénarisée par Catherine-Anne Toupin et Karine Goma, réalisée par Charles-Olivier Michaud et produite par Encore Télévision inc.), Piégés (scénarisée par François Pagé, réalisée par Yannick Savard et produite par Duo Productions) et Pour toi Flora (scénarisée et réalisée par Sonia Bonspille Boileau et produite par Nish Média).

Une vingtaine de producteurs, distributeurs et créatifs québécois se déplaceront pour l’occasion. À titre d’invité d’honneur, le Québec sera également au cœur d’un débat sur les coproductions franco-québécoises dans le but de créer de nouvelles occasions de collaborations avec la France.

« C’est un privilège de recevoir cette reconnaissance de la part du Festival qui souligne le talent québécois en fiction télévisuelle depuis plusieurs années, en sélectionnant et récompensant plusieurs productions d’ici. La délégation québécoise pourra profiter d’une grande vitrine pour propulser ses projets de même que pour poursuivre son développement d’affaires avec les professionnels de l’audiovisuel français et européens, essentiel dans le contexte d’une très forte compétition à l’international », a déclaré Louise Lantagne, présidente et chef de la direction de la SODEC.

Bon nombre de séries québécoises se sont illustrées à La Rochelle ces dernières années, notamment en remportant le Prix de la meilleure fiction francophone étrangère : Après (en 2021), Invisibles, (2018) et Plan B (2017). L’arène avait également remporté le Prix de la meilleure série web en 2018.