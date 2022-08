Pierre-Olivier Zappa a pris la barre du TVA Nouvelles 22 h lundi soir. En devenant chef d’antenne, le journaliste de 34 ans a réalisé un objectif qu’il avait candidement exprimé dans La Presse en janvier 2004, alors qu’il n’était qu’en 5e secondaire.

Marc-André Lemieux La Presse

En entrevue avec notre collègue Silvia Galipeau, qui sondait des élèves du collège Jean-Eudes à l’approche des inscriptions au cégep, le jeune homme paraissait résolu, comme en témoigne cette citation tirée de l’article :

« Je vais partir à l’étranger faire du journalisme international, ensuite je vais revenir ici animer le téléjournal, et à ma retraite, je vais ouvrir une boîte de production. »

Au final, Pierre-Olivier Zappa a préféré le journalisme économique au journalisme international. Et seul l’avenir nous dira s’il concrétisera ses ambitions d’affaires. Mais pour l’exactitude avec laquelle l’ambitieux premier de classe a prédit son ascension aux rênes d’un bulletin de nouvelles, il mérite une note parfaite.

Voilà pourquoi personne ne s’étonnera d’apprendre que Pierre-Olivier Zappa n’a « aucunement hésité », le printemps dernier, quand l’offre de succéder à Sophie Thibault a émergé.

« J’étais assez honoré qu’on ait pensé à moi », souligne le principal intéressé, rencontré à TVA quelques jours avant son entrée en ondes. « C’est un rôle que j’espère depuis l’âge de 5 ans. Mon père travaillait dans une salle des nouvelles anglophone quand j’étais jeune. Il m’amenait au travail chaque deux, trois mois. J’ai grandi là-dedans. »

Contenant et contenu

Pierre-Olivier Zappa semblait étonnamment calme avant d’amorcer son règne au TVA Nouvelles 22 h. Il faut dire qu’il s’agit d’un bulletin qu’il connaît bien, ayant remplacé Sophie Thibault à plusieurs reprises. Employé du Groupe TVA depuis maintenant 10 ans, il connaît également les équipes en place. En d’autres termes, ce n’est pas une boule de nerfs qu’on avait en entrevue.

« Je suis excité de briser la glace et j’ai totalement décroché cet été, raconte le père de deux garçons. On a pris des vacances en famille à la campagne. On a pêché la truite, on s’est promenés en forêt… C’était très énergisant. J’ai beaucoup travaillé ces deux dernières années. J’ai mis beaucoup d’énergie. Cet été, j’ai rechargé mes batteries. »

Pierre-Olivier Zappa n’arrive pas au TVA Nouvelles 22 h avec l’intention de changer la recette. « Je veux y mettre ma couleur, mon énergie, ma passion et mes intérêts, mais je n’ai pas la prétention de réinventer la roue, précise-t-il. Je pense qu’un bulletin de nouvelles, on l’aime quand il est simple, quand il est bien construit, quand les textes sont précis et quand ses reportages sont de qualité. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Pierre-Olivier Zappa

Côté contenant, le chef d’antenne souhaite « jazzer les manchettes » et présenter les reportages de manière plus dynamique. « Je suis quelqu’un qui aime utiliser les outils technologiques, les cartes animées, l’infographie, déconstruire les nouvelles… C’est quelque chose que j’ai toujours fait en ondes. »

Côté contenu, Pierre-Olivier Zappa promet d’offrir une émission qui reflétera « toutes les opinions et toutes les couleurs du Québec ». Il parle d’une « diversité autant sociale et politique qu’économique ».

« J’ai toujours accordé beaucoup d’importance aux sujets agricoles, parce que c’est un moteur économique incroyable en région. Je veux qu’ils occupent une place importante au 22 h. »

« On a une belle liberté à TVA, poursuit l’animateur. On a une belle glace. On peut essayer des choses. Ce que j’aime, c’est qu’on peut essayer des concepts, aller dans telle ou telle direction. C’est rare qu’on nous dit qu’on va trop loin. »

« Soyez prudents »

Détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en communication politique de l’Université du Québec à Montréal, Pierre-Olivier Zappa a travaillé une année comme professeur dans une école secondaire de Longueuil avant d’entrer à TVA, en 2012.

Si je n’avais pas fait le métier de journaliste, j’aurais probablement été enseignant. Parce que je vois un gros parallèle entre les deux : c’est de vulgariser, informer, utiliser des techniques pour attirer l’intérêt des jeunes ou des téléspectateurs. Pierre-Olivier Zappa

« Mes cours, pour moi, c’était des shows de télé. Je faisais beaucoup d’éducation aux médias. On lisait le journal chaque matin. Pour moi, c’est super important d’être informé. À l’âge de 6-7 ans, j’aimais avoir un journal entre les mains et regarder les bulletins de nouvelles. C’était ancré dans mes habitudes. »

Après notre entretien, Pierre-Olivier Zappa était attendu en studio pour répéter l’ouverture du TVA Nouvelles 22 h. Rien n’était encore fixé pour l’amorce du bulletin, mais pour l’achever, les choses semblaient claires.

« J’ai toujours employé la même phrase, que ce soit dans un bulletin de nouvelles ou dans l’émission À vos affaires. Je dis toujours aux gens : “Soyez prudents.” Parce que mes parents me disent toujours d’être prudent. Quand on termine une conversation au téléphone, ils disent toujours : “OK, Pierre-Olivier, sois prudent.” Alors instinctivement, j’ai adopté [cette formule]. C’est ma façon de dire aux gens : “Soyez prudents, soyez vigilants.” Dans un monde qui présente toutes sortes de dangers, je pense qu’on peut l’être en étant mieux informé. »

Pierre-Olivier Zappa présente le TVA Nouvelles 22 h du lundi au vendredi. Il reprend la barre de l’émission économique À vos affaires le lundi 5 septembre à 18 h 30.