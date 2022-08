Ovnis, exploration marine, tourisme de masse, les documentaires de l’automne décortiquent le monde et l’histoire. Coup d’œil sur huit films ou séries qui sortent du lot.

Alexandre Vigneault La Presse

Les rois du bloc

Casa s’intéresse à un pan moins couvert par les émissions consacrées à l’immobilier : les immeubles d’appartements. Les rois du bloc suit des propriétaires qui possèdent entre une dizaine et des milliers de « portes » et raconte les défis auxquels ils font face au quotidien, de la prospection à la location en passant par les inévitables travaux.

Dès maintenant, le mardi à 20 h, sur Casa

The Last Tourist

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Scène du film The Last Tourist

L’envie d’explorer le monde est profondément inscrite en nous. Or, le tourisme de masse détruit la planète et des communautés. The Last Tourist en creuse les effets pervers comme l’asservissement économique, la misère humaine et l’exploitation animale avec une franchise brutale, tout en proposant des pistes de solution pour repenser nos façons de voyager. Un film choc, porté par une envie de changement.

Dès le 11 septembre sur Crave

La fabuleuse histoire des sciences au Québec

IMAGE FOURNIE PAR SAVOIR MÉDIA En 10 épisodes de 15 minutes, la série La fabuleuse histoire des sciences au Québec parle des recherches et découvertes scientifiques d’ici.

Saviez-vous qu’il y avait un laboratoire nucléaire secret sur les flancs du mont Royal dans les années 1940 ? Voilà l’une des choses qu’on peut apprendre et approfondir avec La fabuleuse histoire des sciences au Québec qui, en 10 épisodes de 15 minutes, revient sur les grands jalons de l’histoire scientifique d’ici. La série est diffusée en soirée à la télé, mais sera aussi accessible en ligne.

Le mercredi à 22 h, à Savoir Media, dès le 14 septembre

Jair Bolsonaro : un autre Brésil

PHOTO SERGIO LIMA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Jair Bolsonaro

Souvent décrit comme un « Trump brésilien », Jair Bolsonaro tentera de se faire réélire le 2 octobre. Jair Bolsonaro : un autre Brésil fait le portrait de ce politicien qui a tenu des propos racistes, misogynes et homophobes et célèbre le régime militaire qui a dirigé le Brésil avec brutalité de 1964 à 1985.

Le 20 septembre à 20 h, aux Grands reportages sur RDI

Janette et filles

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Janette Bertrand au Salon du livre de Montréal en 2021

L’empreinte de Janette Bertrand sur notre société est telle que la documentariste Léa Clermont-Dion suggère que les Québécoises sont toutes des « filles de Janette ». Son film Janette et filles fait un bilan, en s’attardant notamment sur l’égalité des sexes et aux témoignages de femmes comme Guylaine Tremblay, Martine Delvaux, Claudia Larochelle et bien d’autres. Une histoire de respect avec un grand R.

Le 12 octobre à 20 h, à Télé-Québec

L’extraordinaire périple de Magellan

IMAGE FOURNIE PAR TV5 L’extraordinaire périple de Magellan

Il y a 500 ans ce mois-ci, les survivants de l’expédition lancée par Magellan terminaient le tout premier tour de la Terre. S’appuyant entre autres sur le livre de bord rédigé par l’Italien Antonio Pigafetta, L’extraordinaire périple de Magellan raconte la grandeur et les périls de cette expédition qui a changé la face du monde. La série mêle prises de vues réelles et séquences animées pour donner la mesure du périlleux voyage de trois ans dont Magellan lui-même, mort aux Philippines en 1521, n’est pas revenu.

Le lundi à 20 h, dès le 17 octobre, à TV5

Cœurs migratoires

PHOTO FOURNIE PAR CANAL VIE Cœurs migratoires

L’amour n’a pas de frontières ? La réalité n’est pas si simple. Cœurs migratoires s’intéresse à des couples qui comptent une personne venant d’arriver au Canada ou qui est encore dans l’attente de son visa. La série montrera bien sûr l’aspect bureaucratique de ces amours internationaux, mais creusera aussi les défis d’intégration et de construction des relations amoureuses entre conjoints issus de cultures différentes.

Le mercredi à 20 h, dès le 2 novembre, à Canal Vie

Ovni à Ottawa

PHOTO TIRÉE DU DOCUMENTAIRE OVNI À OTTAWA, FOURNIE PAR CANAL D Ovni à Ottawa

On ne se lasse jamais des histoires d’ovni. Et elles ne concernent pas toutes Roswell. Ovni à Ottawa creuse une histoire vieille de quelques décennies voulant qu’un tel objet se soit écrasé près de la capitale canadienne. L’enquête documentaire d’une heure tente de départager le vrai du faux.

Le 14 novembre à 20 h, à Canal D