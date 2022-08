Un true crime québécois, la première série de Xavier Dolan, des retours et quelques superproductions américaines… L’offre automnale des plateformes promet. Voici huit titres qu’on attend avec beaucoup d’impatience.

Marc-André Lemieux La Presse

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Mise en chantier en 2020, la première série télé de Xavier Dolan doit atterrir sur Club illico au cours des prochains mois. Dotée d’une distribution cinq étoiles comprenant Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et Patrick Hivon, cette adaptation d’une pièce de théâtre de Michel Marc Bouchard raconte l’histoire d’une thanatologue qui retourne dans son village natal 30 ans après l’avoir quitté pour embaumer sa propre mère. Au début du mois, sur Instagram, Xavier Dolan a dévoilé les premières images du drame, qui sera également présenté en France sur Canal+. « J’ai tellement hâte », a écrit le réalisateur et comédien. Il n’est pas le seul.

Club illico, à l’automne

Le seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir

Pour concurrencer HBO/Crave, qui vient de lancer House of the Dragon, l’antépisode de Game of Thrones, les studios d’Amazon proposent leur propre série dérivée d’un phénomène littéraire, audiovisuel et culturel : The Lord of the Rings : The Rings of Power. Réalisé par Charlotte Brändström, l’ambitieux projet (un budget de 1,3 milliard serait prévu pour tourner 5 saisons de 10 heures) a pour toile de fond le « Deuxième Âge », une période historique de l’univers imaginé par J. R. R. Tolkien. Parue en juillet, la bande-annonce de trois minutes enthousiasme les fans des films du cinéaste Peter Jackson. On peut y voir des hobbits nomades, des elfes réduits en esclavage, des batailles épiques et plusieurs créatures inquiétantes.

Prime Video, le 2 septembre

Cocaïne, prison & likes : la vraie histoire d’Isabelle

Réalisé par Sébastien Trahan, un spécialiste des séries de true crime (Le dernier vol de Raymond Boulanger, Présumé innocent – L’affaire Michelle Perron), ce documentaire en trois épisodes relate un fait divers qui avait fasciné la planète entière en 2016 : quand deux Québécoises, Isabelle Lagacé et Mélina Roberge, s’étaient empêtrées dans une affaire de trafic de cocaïne lors d’une croisière. Revenue au pays après avoir passé plusieurs années derrière les barreaux en Australie, l’une des jeunes femmes expose « sans tabous sa version des faits », nous promettent Urbania et Connect 3 Media, qui produisent cette minisérie en collaboration avec Bell Média.

Crave, en décembre

La faille

Après une deuxième saison en demi-teinte, on souhaite un retour au sommet pour l’œuvre de l’auteur Frédéric Ouellet. Réalisée par Daniel Roby (Louis Cyr : l’homme le plus fort du monde, Suspect numéro un), cette nouvelle suite de huit épisodes montre comment Céline Trudeau (Isabel Richer) choisit de faire face à son passé. En effet, la sergente-détective retrouve son village natal pour démasquer l’assassin de Véronique Jolicœur, sa cousine et meilleure amie, tuée 30 ans plus tôt. De nouveaux comédiens intègrent la distribution du thriller policier, dont David Boutin, Daniel Parent, Lynda Johnson, Sébastien Ricard, Dorothée Berryman, Gilbert Sicotte, Jade Charbonneau, Didier Lucien et Debbie Lynch-White.

Club illico, le 9 novembre

Andor

L’univers de Star Wars continue de s’étendre. Après The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, une nouvelle série dérivée de l’épopée de George Lucas atterrit sur Disney+. L’action d’Andor précède les évènements dépeints dans Rogue One, ce film sorti en 2016. Découpée en 12 épisodes, la série s’intéresse au voyage de Cassian Andor (Diego Luna) alors qu’il essaie de trouver la différence qu’il peut faire. D’après l’information fournie par Disney, cette superproduction montrera « la rébellion naissante contre l’Empire ». Les acteurs Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough et Kyle Soller figurent au générique du drame de science-fiction.

Disney+, le 21 septembre

Love and Death

Cette minisérie de HBO Max inspire confiance. David E. Kelley (Big Little Lies) produit et signe les textes, Elizabeth Olsen (WandaVision) et Lily Rabe (The Undoing) dominent l’affiche, et Lesli Linka Glatter (Homeland) réalise. Inspirée d’une histoire vraie tout droit sortie des années 1980, Love and Death raconte l’histoire de Candy Montgomery, une femme au foyer du Texas et mère de deux enfants qui assassine sauvagement (au moyen d’une hache) sa meilleure amie après avoir entamé une relation extraconjugale avec son conjoint. Coïncidence : plus tôt cette année, ce même fait divers a fait l’objet d’une série sur Disney+ : Candy, avec Jessica Biel et Melanie Lynskey.

Crave, à l’automne

Cabinet of Curiosities

Juste à temps pour fêter l’Halloween, le réalisateur, scénariste et producteur mexicain Guillermo del Toro (Le labyrinthe de Pan, La forme de l’eau) propose cette série d’anthologie composée de huit épisodes aux univers complètement différents. Un peu comme lorsque Club illico s’est associé au maître de l’horreur québécois pour offrir Patrick Senécal présente. Récemment mise en ligne, la bande-annonce laisse présager un festival d’épouvante, de monstres et d’hémoglobine. Des acteurs comme Rupert Grint (Harry Potter), Ben Barnes (Shadow and Bone) et Tim Blake Nelson (Watchmen) participent au projet, tout comme les réalisateurs Vincenzo Natali (Splice), Guillermo Navarro (Narcos) et Catherine Hardwicke (Twilight).

Netflix, le 25 octobre

Sans rendez-vous

Parmi les retours qu’offrira en primeur la plateforme de Radio-Canada cet automne, c’est celui qu’on attend avec le plus d’impatience. L’automne dernier, on avait dévoré cette comédie joyeusement transgressive écrite par Marie-Andrée Labbé (Trop) dans laquelle Magalie Lépine-Blondeau incarne Sarah, une infirmière-sexologue qui reçoit des patients aux prises avec toutes sortes de problèmes. Réalisée par Patrice Ouimet, la deuxième saison s’annonce tout aussi divertissante. On a particulièrement hâte de retrouver la brochette de personnages secondaires colorés, dont Dominique, la patronne sans filtre campée par Isabelle Vincent. On est également curieux de voir comment l’auteure a géré la sortie d’Anne Casabonne, dorénavant politicienne en herbe.

ICI Tou.tv Extra, en octobre