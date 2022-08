Il était pauvre et zézayait. Il se faisait battre et intimider. Puis, un jour, on a tué un de ses pigeons et il en a eu assez. Pour la première fois, Michael Gerard Tyson se servait des poings qui allaient faire de lui un millionnaire et une vedette internationale quelques années plus tard. Mike raconte la vie d’un des plus grands boxeurs de l’histoire, qui a fait souffrir certaines femmes encore plus que ses adversaires dans le ring.

Pascal LeBlanc La Presse

Mike Tyson, aujourd’hui âgé de 56 ans, n’a pas été consulté lors de la création de la série de huit épisodes. Un communiqué des producteurs précise que le scénario a été élaboré à la suite de « l’étude approfondie de témoignages, d’entrevues et d’enregistrements » afin d’offrir « un portait sans biais ». Dans des publications sur ses réseaux sociaux, Tyson affirme qu’on a « volé l’histoire de sa vie ». Aux États-Unis, Mike est diffusée sur la plateforme Hulu, qu’il a comparée à un « marchand d’esclaves ».

Russell Hornsby, qui incarne le promoteur Don King, estime que l’ancien champion poids lourd est en droit de s’opposer à la diffusion de la série, mais il espère que s’il la regarde, il découvrira que « l’objectif n’était pas de le dénigrer ni de le célébrer ». « Nous voulions présenter un portait global et nuancé de qui il était à l’époque et, sincèrement, je crois qu’on l’honore d’une certaine façon », indique l’acteur vu entre autres dans les séries Grimm et BMF.

Les États-Unis et le monde étaient bien différents dans les années 1970, 1980 et 1990. Aujourd’hui, notre compréhension permet plus de compassion. Sans excuser ce qu’il a fait, on peut espérer que ceux qui souffrent de maladie mentale ou de traumatismes juvéniles puissent obtenir de l’aide et de l’empathie plutôt que de suivre une trajectoire similaire à celle de Tyson. Russell Hornsby, qui incarne Don King dans la série

La Presse a pu visionner cinq des huit épisodes de Mike. Le cinquième, réalisé par Tiffany Johnson (Dear White People), se démarque particulièrement puisqu’il est raconté du point de vue de Desiree Washington (Li Eubanks, une révélation). Cette dernière a été violée par Mike Tyson en juillet 1991. Le boxeur a été condamné à six ans de prison l’année suivante. Il n’en a purgé que trois.

« En plus de la santé mentale, nous abordons aussi la misogynie dans la boxe à cette époque, souligne Russell Hornsby. Tyson a maltraité de nombreuses femmes durant son ascension. Le regard de la série est toutefois celui de 2022, pas des années 1980 et 1990. On observe les évènements avec une compréhension de ce qu’est la masculinité toxique et de son impact sur l’histoire qui est racontée. »

Au rythme des rounds

Créée par Steven Rogers (I, Tonya, Hope Floats), Mike reprend la formule du spectacle Mike Tyson : Undisputed Truth dans lequel le New-Yorkais remontait le fil de sa vie devant public. Le tout commence au Majestic Theater, où Trevante Rhodes (Moonlight) annonce sur scène qu’il ne mentira pas. De façon très convaincante, avec la voix, les mimiques et l’attitude de Tyson, l’acteur incarne l’homme des dernières années, mais aussi dès ses 18 ans dans les scènes relatant le passé. Les jeunes Ethan Barrett et B. J. Minor jouent respectivement Tyson pendant son enfance difficile, puis à l’adolescence, passée principalement en compagnie de son entraîneur et unique figure paternelle Cus D’Amato (excellent Harvey Keitel).

PHOTO FOURNIE PAR HULU Trevante Rhodes prend les traits de Mike Tyson à l’âge adulte.

La brillante distribution bénéficie d’une réalisation dynamique — assurée majoritairement par Craig Gillespie (I, Tonya, Cruella) – et d’un rythme soutenu. « Les créateurs voulaient que chaque épisode soit comme des rounds de boxe : les coupes rapides sont comme des rafales de poings, puis les moments plus lents représentent la pause entre les rounds. La cloche sonne et on recommence à frapper », explique Russell Hornsby.

Au sujet de son rôle de l’excentrique Don King, le comédien indique qu’il voulait « l’humaniser le plus possible » et « éviter la caricature ». « J’ai une formation en théâtre, alors j’ai utilisé ce savoir pour rendre le côté théâtral de Don King. J’ai regardé plusieurs entrevues pour bien maîtriser sa voix et ses expressions. J’ai aussi remarqué qu’il garde toujours le sourire et une perspective positive, peu importe la situation », ajoute Russell Hornsby.

Il en espère de même pour Mike Tyson et ses fans par rapport à sa série.

Les deux premiers épisodes de Mike seront diffusés sur Disney+ le 25 août.