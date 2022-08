Envie de revoir La vie, la vie, 19-2 ou Les filles de Caleb ? Ce sera bientôt possible sur Netflix au Canada puisque la plateforme a acquis les droits de diffusion de ces trois séries et d’une dizaine d’autres d’ici et d’ailleurs au Canada.

Alexandre Vigneault La Presse

Trauma, Pour Sarah et Séquelles font partie du lot, tout comme Sensitive Skin, qui met en vedette Kim Cattrall. Accessible dès maintenant, cette comédie noire raconte « la lutte d’une femme d’âge mûr pour rester dans le coup dans un monde qui change de plus en plus vite ». Les dates de disponibilité des Filles de Caleb, série adaptée du roman d’Arlette Cousture qui a mis au monde l’un des couples emblématiques de la télé québécoise – Émilie (Marina Orsini) et Ovila (Roy Dupuis) –, et de La vie, la vie, série de Stéphane Bourguignon qui a marqué toute une génération au début des années 2000, n’ont pas encore été dévoilées.