Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : Sandy

Réalisée par Alexandre Pelletier (Conseils de famille), qui cosigne aussi le scénario avec Guillaume Harvey, cette nouvelle websérie est composée de six épisodes d’une dizaine de minutes qu’on s’est enfilés d’une seule traite. Thriller comique tristement d’actualité, Sandy brosse le portrait de Sandrine (Fanny Mallette, toujours aussi juste), une aspirante artiste et gérante d’une cidrerie en Montérégie qui trouve la tablette d’un animateur de télévision (solide Rémi-Pierre Paquin). L’intrigue prend une tournure inattendue lorsque l’héroïne, en explorant le contenu de l’appareil, réalise que l’humoriste vedette cache un côté sombre, loin de l’image de sympathique mononcle colon qu’il projette en public…

TV5Unis.ca

Le retour : L’industrie

PHOTO NICK STRASBURG, FOURNIE PAR HBO La série L’industrie nous plonge dans un univers de sexe, de drogues et de finance.

L’industrie (Industry en anglais) n’est pas vraiment une bonne série, mais pour une raison qu’on ignore, on attendait cette deuxième saison avec passablement d’impatience. Le premier épisode du drame américano-britannique (coproduction HBO-BBC) nous replonge d’ailleurs dans l’univers « sexe, drogues et finance » d’ambitieux jeunes banquiers après quelques secondes seulement, lorsqu’un personnage se farcit une ligne de coke en pleine boîte de nuit. Le reste de l’heure évoque la première saison à chaque détour : des scènes de sexe sans grand préambule, des trahisons, des affrontements, des tensions, etc. Toute l’action demeure articulée autour du même trio, composé des meilleurs ennemis Harper (Myha’la Herrold), Yasmin (Marisa Abela) et Rob (Harry James C. Lawtey).

Crave – Un nouvel épisode en anglais chaque lundi à 21 h. Les épisodes en français sont déposés les mardis à 22 h à compter du 9 août.

L’évènement : l’Omnium Banque Nationale

PHOTO ANDY BROWNBILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Québécois Félix Auger-Aliassime

TVA Sports tombe en mode tennis cette semaine avec l’Omnium Banque Nationale de Montréal, qui accueille cette année les hommes, notamment Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov. Les deux joueurs étoiles ont traversé leur lot de difficultés au cours des derniers mois. Espérons qu’ils profiteront du tournoi canadien pour secouer leur léthargie. Du côté des forces en présence à TVA Sports, Frédérique Guay animera aux côtés de Richard Legendre, tandis que Félix Séguin décrira les matchs avec Marie-Ève Pelletier. TVA Sports 2 présentera le pendant féminin du tournoi à Toronto, avec Frédéric Lord et Vincent Destouches au micro. Vous n’avez pas TVA Sports ? Sachez que TVA diffusera exceptionnellement les rencontres masculines du mercredi soir.

TVA Sports, jusqu’à dimanche

Cinéma : La rivière du sixième jour

PHOTO FOURNIE PAR COLUMBIA PICTURES La rivière du sixième jour est présenté sur MAX.

Comme l’ensemble des critiques, vous revenez du cinéma déçu après vous être tapé Train à grande vitesse (Bullet Train), la comédie d’action de Brad Pitt fraîchement sortie en salle ? Chassez ce douloureux moment en regardant l’un des trois films des années 1990 mettant en vedette l’acteur américain que MAX présente. La correction (Sleepers), de Barry Levinson (samedi à 22 h), s’avère un excellent choix. Même chose pour Thelma et Louise, ce classique de Ridley Scott avec Geena Davis et Susan Sarandon (dimanche à 14 h). Mais on préfère le drame d’époque La rivière du sixième jour (A River Runs Through It). Réalisée par Robert Redford, cette magnifique adaptation du roman semi-autobiographique de Norman Maclean se regarde avec autant de plaisir, 30 ans plus tard.

MAX, samedi à minuit