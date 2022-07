PHOTO FOURNIE PAR DISNEY VIA ASSOCIATED PRESS

Le réalisateur du film culte Gremlins, Joe Dante, soutient que les créateurs des séries The Mandalorian et The Book of Boba Feth ont copié sans retenue le personnage de Gizmo quand ils ont créé l’attachant Bébé Yoda.

Pierre-Marc Durivage

« Je crois que la longévité de la franchise Gremlins est rattachée au personnage clé que représente Gizmo, qui est essentiellement un bébé, a soutenu Dante au San Francisco Chronicle. Ce qui m’amène bien sûr à Bébé Yoda, qui a été complètement copié, sans aucune vergogne, à mon avis. » Le réalisateur a été embauché en tant que consultant pour la série animée Gremlins : Secrets Of The Mogwai, dont la diffusion débute cet été sur HBO Max. La série se déroule en Chine, 60 ans avant l’histoire du film original paru en 1984 ; on y retrace la première rencontre entre le jeune Sam Wing, alors âgé de 10 ans, et du petit Mogwai Gizmo.

De leur côté, les dirigeants de Disney+ et Lucasfilm ont préféré ne pas répondre aux accusations de Joe Dante.

Grogu a d’abord apparu en 2019 dans la série The Mandalorian, avant de faire une brève apparition dans The Book of Boba Feth, au début de 2022. Il sera de retour aux côtés du Mandalorian Din Djarin, interprété par Pedro Pascal, dans la troisième saison de la série, qui sera diffusée à partir de février 2023 sur Disney+.