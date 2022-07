Architecte du désir (How to Build a Sex Room)

Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : Architecte du désir

Vous pensiez qu’on était allé au bout des concepts d’émissions de rénovation et de décoration ? Erreur. Dans cette nouvelle série « documentaire », qui s’intitule judicieusement How to Build a Sex Room en version originale anglaise, des couples qui cherchent à pimenter leur relation dans l’intimité recourent aux services de l’architecte d’intérieur de luxe Melanie Rose afin de créer des « espaces élégants » pour réaliser leurs fantasmes. En raison d’un embargo, nous ne sommes pas en mesure (pour l’instant) de faire connaître notre opinion sur l’émission. Mais après avoir examiné les images que Netflix a récemment distribuées aux médias, on peut dire que plusieurs transformations incluent des harnais. Sans surprise, on est loin de Décore ta vie.

Sur Netflix, dès vendredi

La valeur sûre : Moi et l’autre

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Moi et l’autre

Oui, ce sont des rediffusions qu’on doit avoir vues des dizaines de fois. Oui, certaines scènes font sourciller en 2022 (Dodo déguisée en grand chef autochtone, par exemple). Oui, le rythme est plutôt lent par moments. Mais n’empêche. Plus de 55 ans après son entrée en ondes, la comédie de situation réalisée par Jean Bissonnette demeure un excellent divertissement, et nous rappelle à quel point Dominique Michel et Denise Filiatrault formaient un incroyable duo. Une chimie à l’écran qui, encore aujourd’hui, n’a pas son égale. Cette semaine, Dominique rencontre Charles Aznavour chez son dentiste, et Gustave (Réal Béland) s’entraîne pour son premier match de boxe.

ICI ARTV, le jeudi à 19 h et à 19 h 30

Le retour : Y’a du monde à messe

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Y’a du monde à messe

Christian Bégin retrouve les commandes du talk-show de Télé-Québec pour une sixième saison. La formule demeure inchangée : on doit trouver le lien mystère qui relie ses invités. Cette semaine, on y reçoit l’humoriste Matthieu Pepper, la religiologue Anne Marie Tapp, l’animatrice Isabelle Maréchal et l’acteur Marc-André Grondin. Marie-Ève Janvier assurera la portion musicale de l’émission, entourée — bien évidemment — du chœur gospel. Parmi les personnalités attendues au cours des prochaines semaines, on signale Michèle Richard, François Létourneau et Zachary Richard. En chanson, on annonce Corneille, Breen LeBœuf et Daniel Boucher.

À Télé-Québec, le vendredi à 21 h (en rediffusion le dimanche à 20 h)

Le coup de dés : La face cachée du monde

PHOTO FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS LES BRAINERS INC. La face cachée du monde

Les amateurs des Gags de Juste pour rire trouveront peut-être leur compte dans cette émission de caméra cachée où Rosalie Vaillancourt, Rémi-Pierre Paquin, Didier Lucien, Rosalie Bonenfant et Mehdi Bousaidan multiplient les pitreries à Montréal, à Tokyo, au Mexique et à Paris. Le tout pour créer des réactions chez des gens qui n’ont aucune idée qu’ils sont filmés. Mehdi Bousaidan engloutit un hamburger en quelques secondes sur une terrasse sous les regards amusés des autres clients, Rosalie Vaillancourt sort son kit de fondue bourguignonne dans l’avion, Rosalie Bonenfant court comme une demeurée en public… Vous comprenez le concept ? Cette semaine, les Mexicains sont perplexes devant l’utilisation d’un siphon par Rémi-Pierre Paquin.

TVA, le dimanche à 18 h 30