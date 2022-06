Le designer québécois Markantoine participera à la nouvelle saison de l’émission de téléréalité Making the Cut, qui sera diffusée en août sur Amazon Prime Video.

Olivia Lévy La Presse

Markantoine fait partie des dix designers sélectionnés à travers le monde qui s’affronteront dans cette compétition pour remporter le grand prix d'un million de dollars et dont l’identité a été dévoilée mardi matin. La mannequin Heidi Klum coanime l’émission avec Tim Gunn, et les juges permanents sont l’actrice et styliste Nicole Richie et Jeremy Scott, le directeur de la création de Moschino.

PHOTO VALERIE MACON, AGENCE FRANCE-PRESSE Heidi Klum est la co-animatrice de Making the cut.

« C’est vraiment incroyable, je suis le premier Canadien à participer à cette émission qui est distribuée dans tous les grands marchés internationaux. J’ai été choisi parmi des centaines ou des milliers de designers du monde entier, car les autres candidats viennent d’Angleterre, du Brésil, de Chine, de Suisse, des États-Unis », lance en entrevue le créateur de vêtements haut de gamme, Markantoine Lynch-Boisvert.

Une expérience « très intense »

Celui qui qualifie le style de sa marque MRKNTN de « skate wear conceptuel » dit avoir adoré son expérience. « C’est très valorisant, ça a été très intense et ça m’a permis de reprendre confiance en moi après la pandémie. »

J’avais besoin de cet élan pour pouvoir continuer à faire ce que j’aime, et cette émission m’a vraiment fait du bien. Markantoine Lynch-Boisvert

Making the Cut a été enregistrée à Los Angeles à la fin de l’année 2021. Parmi les lieux de défilé de cette saison, citons l’emblématique Rodeo Drive de Beverly Hills, le paysage désertique de Vasquez Rocks et le toit de l’un des gratte-ciel du centre-ville.

« J’avais reçu un appel pour participer à la saison 2, mais ça ne s’était pas concrétisé, raconte le designer. J’ai été recontacté pour la saison 3, et après un processus de sélection exhaustif et une dizaine d’entrevues, j’ai eu la réponse le 18 novembre. J’avais alors une semaine pour créer et fabriquer dans mon atelier deux tenues de soirée pour la première émission, et je me suis envolé le 27 novembre pour Los Angeles ! ».

Chaque semaine, un ou plusieurs candidats quitteront l’aventure. Évidemment, Markantoine Lynch-Boisvert est tenu au secret et ne peut rien dévoiler du déroulement de l’émission. En plus du grand prix de 1 million de dollars à investir dans sa marque, le gagnant recevra un mentorat avec Amazon Fashion.

Chose certaine, cette participation à Making the Cut lui ouvrira des portes sur la scène internationale. Déjà, Markantoine a présenté sa collection printemps-été 2023 à Paris, la fin de semaine dernière. « Je suis très content, c’est un vrai renouveau pour moi, et ça va vraiment me faire connaître un peu partout dans le monde. »