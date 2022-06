Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Marc-André Lemieux La Presse

Documentaire : Nouveaux visages

Réalisée par Brian Desgagné et Christine Doyon, cette série documentaire de huit épisodes nous plonge dans l’univers de l’agence de mannequins Humankind. Dirigée par Marikym Hervieux et Claudine de Repentigny, cette boîte montréalaise promeut la diversité (corporelle et culturelle) et l’inclusivité. La mode n’a jamais été une industrie hyper saine, mais quand on regarde cette série, on sent qu’il y a de l’espoir. Particulièrement lorsqu’on entend le discours du tandem aux commandes, qui cherche des mannequins qui n’entrent dans aucun moule. Si vous cherchez une série avec beaucoup de drames et d’escarmouches, Nouveaux visages n’est pas pour vous. On est loin d’America’s Next Top Model. Et c’est très bien comme ça.

Sur la plateforme Vrai

La nouveauté : Éc(rire)

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE L’auteur Marc Brunet

Réalisée en partenariat avec l’École nationale de l’humour, cette websérie donne la parole aux auteurs de comédie. Dans chaque épisode, un scénariste retrace son parcours professionnel, seul devant l’objectif, pendant une vingtaine de minutes. De grosses pointures comme Martin Matte (Les beaux malaises), Guy A. Lepage (Un gars, une fille) et Isabelle Langlois (Lâcher prise) se prêtent à l’exercice avec beaucoup de générosité. Invité du premier épisode, Marc Brunet revisite ses succès (Majeurs et vaccinés, Le cœur a ses raisons, Like-moi) et Virus, le pire échec de sa carrière. Ce talk-show animé par François Massicotte et Mike Bossy n’a duré qu’une seule saison à TVA, en 1993. « C’est une référence de très, très mauvais show humoristique », confesse Brunet à la caméra.

Noovo.ca

L’évènement : spectacle de la fête du Canada

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Le groupe Salebarbes, composé de George Belliveau, Jean-François Breau, Jonathan Painchaud, Éloi Painchaud et Kevin McIntyre

Semaine chargée pour Salebarbes. Après avoir mené les célébrations entourant la Saint-Jean-Baptiste à Québec, le quintette acadien se déplace du côté d’Ottawa pour souligner la fête du Canada. Animé par Isabelle Racicot et Ali Hassan, le spectacle de deux heures comprendra également des prestations de Charlotte Cardin, du groupe Walk Off the Earth, de Sarahmée, de Cindy Bédard, de Sebastian Gaskin et d’Ariane Moffatt. Samian, Neon Dreams et Johnny Reid participeront également au rendez-vous, en direct d’ailleurs au pays. Plus tôt dans la journée, à 11 h 30, ICI RDI diffusera la cérémonie du midi, qui réunit Lisa LeBlanc, Chantal Kreviazuk, Boogat et Tenille Townes.

ICI Télé, vendredi à 20 h

Le coup de dés : Collection Harlequin – À Noël mon prince viendra

BRAIN POWER STUDIO Collection Harlequin – À Noël mon prince viendra

Non, ce n’est pas un copier-coller d’une suggestion télé de décembre dernier. Pour la troisième année d’affilée, la chaîne spécialisée ELLE Fictions propose une programmation spéciale Noël en juillet, durant laquelle elle diffuse, chaque soir, des films à forte odeur de sapin. Au total, 88 longs métrages remplis de bons sentiments seront présentés. Ça commence avec Collection Harlequin – À Noël mon prince viendra, qui raconte l’histoire d’une pédiatre qui s’éprend d’un prince étranger qui s’est fracturé une jambe en faisant du ski. Fait à signaler : la suite sera présentée mardi. Elle marque l’arrivée d’un nouveau personnage, la princesse Miranda. Triangle amoureux en vue !

ELLE Fictions, lundi à 20 h