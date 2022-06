Charles Lafortune et Guy Jodoin ont animé le tout dernier gala Artis, en mai 2021, qui a été vu par 1,17 million de téléspectateurs

TVA a annoncé mardi qu’il ne diffusera plus au petit écran le gala des prix du public qui existait depuis 36 ans.

Luc Boulanger La Presse

Après une réflexion de plusieurs mois, la direction de TVA a convenu qu’il était temps pour Artis de tirer sa révérence. « Le monde des médias et de la télévision évolue sans cesse. Ce qui était un gage de succès autrefois n’est plus toujours aussi pertinent aujourd’hui. C’est le cas des galas traditionnels, qui ne répondent plus exactement à leur mission d’origine. D’ailleurs, l’intérêt pour ce genre de soirées est en déclin à travers le monde », commente TVA dans un communiqué envoyé aux médias mardi.

« Nous sommes convaincus que le rayonnement de notre industrie et de ses artisans passe d’abord et avant tout par la création de contenus originaux », ajoute la direction de TVA.

Auparavant MétroStar, le gala Artis était la seule remise de prix remis entièrement remis par le public, et non par l’industrie, encore à l’antenne. Charles Lafortune et Guy Jodoin ont donc animé le tout dernier gala Artis, en mai 2021, qui a été vu par 1,17 million de téléspectateurs ; en recul par rapport aux années précédentes.