Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre : Les chefs !

Après une saison sous haute tension (on remercie l’ambiance musicale anxiogène, le montage nerveux, les réactions d’Élyse Marquis quand Adrian se coupait ou échappait une assiette avec fracas), le 11e gagnant des Chefs ! est couronné. Dans l’épreuve ultime, les quatre finalistes ont carte blanche pour présenter un menu gastronomique comprenant une entrée froide, un plat principal, ainsi qu’un dessert, que Jean-Luc Boulay espère probablement copieux. Petit divulgâcheur : les candidats apprendront qu’ils devront également concocter une entrée chaude de pâtes farcies. Une fois qu’ils auront servi leurs deux entrées, celui qui obtiendra la moins bonne note quittera immédiatement la cuisine, sans avoir la possibilité de terminer son défi. Rien qu’à y penser, on est déjà stressés.

ICI Télé, ce lundi à 20 h

Le documentaire : Rodolphe Forget, précurseur de Québec inc.

photo fournie par deux square films Bernard Derome dans Rodolphe Forget, précurseur de Québec inc.

Huit ans après Les grands moyens, série dans laquelle ils examinaient le rapport à l’argent des Québécois, la réalisatrice Marie-Hélène Grenier et Bernard Derome refont équipe pour brosser le portrait d’un homme d’affaires prospère, politicien, financier, philanthrope et bâtisseur méconnu. L’ex-chef d’antenne de Radio-Canada met parfaitement la table en ouverture de documentaire en déclarant : « On a longtemps fait croire aux francophones du Québec que leur histoire économique commence dans les années 1960 et qu’avant, tout n’est que misère et noirceur. Rodolphe Forget nous raconte une autre histoire. »

Télé-Québec, ce lundi à 20 h

L’évènement : Le Grand spectacle de la fête nationale

Photo ROBERT SKINNER, LA PRESSE Répétition du grand spectacle de la Fête nationale

Après deux années de pandémie, on assiste au retour du grand spectacle à Montréal. Présenté à Radio-Canada, le rendez-vous animé par Pierre-Yves Lord réunira Patrice Michaud, Alicia Moffet, Jay Scott, Sarahmée, Les Louanges, FouKi, Ariane Roy, Katia Rock, Roxane Bruneau et Michel Pagliaro. Notre télécommande risque de surchauffer parce qu’au même moment, Télé-Québec diffusera le grand spectacle de Québec, qui rassemblera Salebarbes, Richard Séguin, Marjo, Sara Dufour, Florent Vollant, Mélissa Bédard, Jérôme 50, Laura Niquay, Breen Lebœuf, Scott-Pien Picard et Lou-Adriane Cassidy.

ICI Télé, jeudi à 21 h/Télé-Québec, jeudi à 21 h 30

La nouveauté : Amy Schumer Presents : Parental Advisory

Photo Elizabeth Sisson, fournie par Netflix Amy Schumer

En attendant qu’elle s’amène en solo à Montréal plus tard cet été, on retrouve Amy Schumer aux commandes d’un spectacle au cours duquel elle reçoit ses « humoristes préférés ». Durant son passage sur scène, la stand-up comique et actrice en profite pour révéler une blague qu’elle n’a pas pu raconter aux Oscars. Après l’avoir entendue, on comprend pourquoi ! Légèrement décousue en raison de l’éventail d’humoristes qu’elle rassemble (dont Lil Rel Howery, Chris Distefano et Rachel Feinstein), cette soirée captée à Los Angeles au printemps comporte quelques bons moments. Certains d’entre eux proviennent de Jaye McBride, humoriste transgenre qui s’illustre en décrivant sa transition.

Netflix