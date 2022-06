Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous avons parlé à Isabelle Brouillette, qu’on a vue récemment dans Pour toujours, plus un jour, sur Crave, et dans De Pierre en fille sur l’Extra d’ICI Tou.TV. La comédienne signe également les illustrations d’un premier livre jeunesse créé avec son amie Édith Cochrane, Derrière mon fauteuil.

Véronique Larocque La Presse

Borgen

« Je n’avais pas regardé Borgen. Avec la sortie de la nouvelle saison, ça m’a intriguée. C’est vraiment intéressant parce qu’on en apprend beaucoup sur la politique danoise. Ils ont une composition de gouvernement très différente de la nôtre. Je suis embarquée ! J’ai commencé à regarder ça cette semaine. J’ai l’impression de m’éduquer. Je suis complètement sous le charme de l’actrice principale, de tous les acteurs. Je recommande chaudement Borgen. »

Sur Netflix

My Octopus Teacher

« C’est un documentaire d’un Sud-Africain, cinéaste, en dépression, qui prend une année de congé. Il vit au bord de la mer et décide de plonger jour après jour avec sa caméra, un peu dans un désir de guérison. Il va se mettre à observer une pieuvre [avec laquelle] il va développer une relation. C’est captivant ! Voir comment la pieuvre vit, son intelligence, comment elle joue. Et ça fait du bien ! C’est un film plein de couleurs, on est dans l’eau, c’est doux et on apprend des choses en plus. »

Sur Netflix

Top Chef

« C’est une série de concours culinaires classique. C’est français. Tous les épisodes sont sur YouTube. Quand tu rentres là-dedans, tu tombes dans une boulimie télévisuelle, parce que ce sont des épisodes de deux heures. C’est du haut niveau culinaire. On n’est pas en train de filmer des erreurs en cuisine ou des courses contre la montre. On nous présente des imaginaires spectaculaires. Ça donne le goût de cuisiner. On n’est pas dans quelque chose d’axé sur la faute ou la méconnaissance. On est plutôt dans l’admiration et la glorification de leur talent. Top Chef, je suis folle de ça. »

Sur YouTube