La boîte québécoise Pixcom produira sa toute première série de fiction anglophone. Intitulée Wong & Winchester, la comédie dramatique destinée au réseau canadien Citytv sera tournée à Montréal cet été.

Marc-André Lemieux La Presse

La réalisation de Wong & Winchester a été confiée à Stéphan Beaudoin, à qui l’on doit Alerte Amber, L’heure bleue, Classé secret et Chaos.

Wong & Winchester brosse le portrait d’un duo improbable de détectives privées, composé d’une ex-policière au caractère difficile et d’une apprentie plutôt naïve. Grace Lynn Kung (Transplant) interprétera la première et Sofia Banzhaf (Closet Monster) campera la seconde.

Joint au téléphone, le président de Pixcom, Nicola Merola, parle d’une série légère et drôle articulée autour d’un tandem d’héroïnes imparfaites, mais attachantes.

« Quand elles sont ensemble, rien n’est à leur épreuve, affirme le producteur. Elles sont capables de résoudre les crimes les plus complexes. »

Le tournage des six épisodes d’une heure qui composeront la première saison de Wong & Winchester débutera en juillet et s’étirera jusqu’en août. Le géant américain Lionsgate distribuera la série à l’international.

Outre Stéphan Beaudoin, plusieurs Québécois plancheront sur Wong & Winchester, devant comme derrière la caméra, y compris la productrice Nathalie Cecyre. Charles Lafortune agira à titre de producteur exécutif, tout comme Nicola Merola. Côté distribution, on attend des confirmations au cours des prochaines semaines.

« Pour nous, c’est important de donner la chance aux Québécois de travailler sur d’aussi grosses séries, commente Nicola Merola. Mélanger ces univers, c’est quelque chose qui nous allume. »

La série Wong & Winchester sera diffusée sur Citytv l’hiver prochain. Pixcom souhaite qu’elle s’étire sur plusieurs saisons.

Selon les dires de Nicola Merola, les propriétaires de Citytv, le groupe médiatique Rogers Sports & Media, croient beaucoup au succès du projet.

« Des séries canadiennes, ils n’en font pas beaucoup. Ils choisissent leurs projets et mettent toutes leurs énergies derrière. »

Wong & Winchester sera doublée en français et atterrira éventuellement sur l’une des plateformes de Québecor, en vertu d’une entente avec Pixcom.

Après les documentaires

Pixcom produit du contenu en anglais depuis plus d’une vingtaine d’années. On parle toutefois de séries documentaires, comme Bomb Hunters et Trashopolis pour History, et Licence to Drill (Furieux forages), Rogue Earth et Thrift Hunters pour Discovery. La chaîne spécialisée vient d’ailleurs de renouveler Restoration Garage (Garage d’élite) pour une neuvième saison.

En fiction francophone, Pixcom est notamment derrière les séries Alertes, La faille, Audrey est revenue et Contre-offre.

PHOTO EVA-MAUDE TARDIF-CHAMPOUX, FOURNIE PAR PIXCOM Audrey est revenue

Wong & Winchester marque officiellement l’entrée de l’entreprise dans l’univers des séries de fiction anglophones. Pixcom souhaite percer ce marché depuis maintenant trois ans. Pour atteindre cet objectif et développer ce créneau, l’entreprise a engagé le producteur au contenu Greg Dummett. D’autres projets devraient suivre.

« Ça nous nourrit beaucoup de travailler avec des gens qui viennent de partout, qui ont toutes sortes d’histoires à raconter », souligne Nicola Merola.

Rockie Awards

En attendant l’entrée en ondes de Wong & Winchester, une série francophone de Pixcom continue de briller à l’extérieur des frontières du Québec. Lundi soir, Audrey est revenue a remporté le Prix francophone aux Rockie Awards du Festival international des médias de Banff, rendez-vous qui réunit des contenus en provenance de plus de 45 pays.

Cette récompense s’ajoute aux deux trophées remportés au festival Canneseries en avril en France. La comédie dramatique des auteurs Florence Longpré et Guillaume Lambert, offerte sur Club illico, avait notamment gagné le Grand Prix Dior, qui souligne l’originalité et l’innovation.

Outre Audrey est revenue, une autre production québécoise s’est démarquée aux Rockie Awards.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Six degrés

Six degrés de Simon Boulerice (Radio-Canada) a dominé la catégorie réservée aux meilleures séries jeunesse. La production d’Encore Télévision a entre autres devancé Les petits rois, Lou et Sophie et Jenny.

Toujours aux Rockie Awards, un prix posthume, le Canadian Award of Distinction, a été décerné à Jean-Marc Vallée. Le réalisateur québécois est mort subitement le 25 décembre dernier. Il avait 58 ans.