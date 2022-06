Journée nationale des peuples autochtones

Un pow-wow télévisuel pour le solstice

Plus d’une douzaine de musiciens et chanteurs, fort majoritairement autochtones, participeront au concert télévisuel Le grand solstice diffusé en primeur sur ICI ARTV et APTN le 20 juin et repris le lendemain, à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, sur ICI Télé et Télé-Québec.