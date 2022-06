Sophie Thibault succède à Pierre Bruneau

Une offre qu’elle n’attendait pas

Sophie Thibault n’a « fait signe à personne » quand Pierre Bruneau a annoncé, en mars dernier, qu’il prenait sa retraite. La cheffe d’antenne se voyait « terminer tranquillement » son mandat au TVA Nouvelles de 22 h, un bulletin qu’elle aime et qu’elle anime depuis 20 ans. Et pourtant, trois mois plus tard, voilà qu’on annonce qu’elle prendra sa place aux commandes des bulletins de 17 h et 18 h.