Sophie Thibault n’a « fait signe à personne » quand Pierre Bruneau a annoncé, en mars dernier, qu’il prenait sa retraite. La cheffe d’antenne se voyait « terminer tranquillement » son mandat au TVA Nouvelles de 22 h, un bulletin qu’elle aime et qu’elle anime depuis 20 ans. Et pourtant, trois mois plus tard, voilà qu’on annonce qu’elle prendra sa place aux commandes des bulletins de 17 h et 18 h.

Marc-André Lemieux La Presse

« Ce n’était pas dans mes plans, affirme l’heureuse élue en entrevue. Pas du tout. »

Sophie Thibault fera ses adieux au TVA Nouvelles de 22 h le jeudi 16 juin prochain, la journée même où Pierre Bruneau tirera sa révérence. Elle effectuera sa rentrée aux TVA Nouvelles de 17 h et 18 h après les vacances d’été, le lundi (amateurs de numérologie, tenez-vous bien) 22 août.

Visage familier des téléspectateurs, Pierre-Olivier Zappa, qui anime actuellement l’émission À vos affaires sur LCN, lui succédera aux commandes du TVA Nouvelles de 22 h.

Quant aux TVA Nouvelles de 17 h et 18 h du vendredi, ils seront pilotés par Julie Marcoux.

« J’ai réalisé l’autre jour que ça fait 20 ans que j’apporte ma petite boîte à lunch tous les soirs et que je m’installe devant Paul Larocque pour manger mon souper, signale Sophie Thibault. C’est quand même quelque chose. C’est un changement de vie, c’est un changement de cap. »

« Es-tu sérieux ? »

C’est en avril, que Xavier Brassard-Bédard, directeur général et rédacteur en chef de TVA Nouvelles et LCN, a rencontré Sophie Thibault pour mesurer son intérêt à « déménager » aux 17 h et 18 h.

Il m’a dit : “J’aimerais que tu lèves la main”, raconte la journaliste. J’ai reculé. “Es-tu sérieux ?” Je ne pensais pas que j’étais dans leurs plans pour ce poste. Sophie Thibault

Bien qu’elle évolue à TVA depuis 34 ans, qu’elle a gagné neuf trophées Artis et qu’elle continue de rallier le public, Sophie Thibault soutient qu’il s’agit d’une offre qu’elle n’attendait pas.

« Je pensais qu’ils avaient une tout autre stratégie, qu’ils allaient miser sur quelqu’un qui pouvait s’enligner sur 20, 25 ans de 17 h. Moi, c’est formidable. J’ai encore plusieurs belles années devant moi, je suis en forme, j’ai toujours la flamme, mais je n’ai pas 20 autres années à donner. »

Une autre dynamique

Sophie Thibault perçoit son passage aux TVA Nouvelles de 17 h et 18 h comme « une belle grosse montagne à gravir ». Elle a d’ailleurs pris un week-end avant d’accepter la proposition.

« C’est tout un défi, souligne-t-elle. Il fallait quand même y réfléchir. C’est un investissement de temps, d’énergie. C’est un autre vortex. C’est un tout autre bulletin. En même temps, je l’ai fait au cours des deux dernières années tous les vendredis. Je connais un peu la musique. Mais l’animer régulièrement comme Pierre [Bruneau], ça veut dire être au bout du cellulaire sans arrêt. Même pendant les vacances, même les fins de semaine. S’il se passe quelque chose, c’est moi qui rentre. C’est une autre dynamique. C’est un autre engagement. »

Sophie Thibault a peiné à garder le secret au cours des dernières semaines. Elle rigole toutefois en disant qu’elle s’est pratiquée l’an dernier en participant à l’émission Chanteurs masqués. Pendant une bonne partie de l’automne, elle avait dû cacher à toute son équipe qu’elle était sous le costume de l’imposante Déesse chatte.

Ce printemps, l’enjeu était tout autre.

« C’est un peu surréaliste tout ça. J’en parle et j’y crois à moitié. C’est très particulier. »

Réaction rassurante du public

Jeudi, la réaction du public à l’annonce du passage de Sophie Thibault aux TVA Nouvelles de 17 h et 18 h a beaucoup rassuré la principale intéressée. Au téléphone, la cheffe d’antenne semblait vraiment soulagée d’avoir trouvé sur Facebook plusieurs réactions enthousiastes.

« Pour le public, c’est une grosse adaptation après tant d’années. Les gens, quand ils m’écoutent au 22 h, ils sont dans leur lit, dans leur salon, et ils s’endorment après. À partir du mois d’août, on va souper ensemble. C’est très différent. »

D’après les bruits de coulisses, la nouvelle a également été chaleureusement accueillie par l’ensemble des employés de TVA.

« Les gens sont contents, mes collègues sont contents. C’est important pour moi, parce que je suis vraiment une fille de groupe. Je suis une fille d’équipe. »

« Après l’hommage pour souligner mes 20 ans comme cheffe d’antenne la semaine dernière, c’est une grosse, grosse vague. J’ai eu à peine le temps de reprendre mon souffle. Je suis un peu dans un tsunami. »