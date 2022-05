On savait déjà que Suzanne Clément serait la tête d’affiche de la quotidienne Stat qui prendra la relève de District 31 à l’automne. On connaît désormais l’imposante distribution qui évoluera à ses côtés.

Stéphanie Morin La Presse

En effet, plusieurs acteurs et actrices de renom, dont Patrick Labbé, Geneviève Schmidt, Stéphane Rousseau, Lou-Pascal Tremblay, Normand D’Amour, Virginie Ranger-Beauregard, Anglesh Major, Ludivine Reding, Samantha Fins, Jean-Nicolas Verreault, Isabelle Blais et Maxime Allard prendront part à cette nouvelle fiction écrite par Marie-Andrée Labbé.

Produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau (Aetios Productions) et Guillaume Lespérance (A Média), Stat raconte l’histoire de quatre amis de longue date qui travaillent dans un centre hospitalier. Il s’agit d’Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément), la cheffe de l’urgence et urgentologue, Philippe Dupéré (Patrick Labbé), le psychiatre, Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), chirurgienne générale et intensiviste et Éric Perron (Stéphane Rousseau), préposé aux bénéficiaires.

Une galerie de personnages gravitera autour de ce quatuor qui tente de se remettre de la mort de l’amoureux d’Emmanuelle, survenue dans des circonstances nébuleuses. La liste va du DSP (directeur des services professionnels) Pascal St-Cyr (Normand D’Amour) aux infirmières Sophia St-Jean et Audrey Milord (Ludivine Reding et Samantha Fins) en passant par Delphine Martin (Virginie Ranger Beauregard), la travailleuse sociale, Marc-Olivier Morin (Anglesh Major), le chirurgien orthopédique et Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay), le nouvel urgentologue qui vient déstabiliser Emmanuelle et réveiller d’anciens démons…

Stat prendra l’affiche du lundi au jeudi à 19 h, dès le 12 septembre prochain sur Ici Télé.