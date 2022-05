Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : Shoresy

Pas besoin d’avoir regardé Letterkenny pour apprécier cette série dérivée (spin-off) de six épisodes de 30 minutes. Comme son titre l’indique, Shoresy s’articule autour du personnage auquel l’acteur, créateur et scénariste Jared Keeso prêtait sa voix dans l’originale. On parle d’un hockeyeur grossier et baveux — mais résolument hilarant — qui se joint aux Bulldogs de Sudbury, une équipe d’une ligue sénior du nord de l’Ontario, avec l’objectif qu’ils gagnent toutes leurs parties. Comme il s’agit d’une comédie canadienne-anglaise qui parle de hockey, les clins d’œil au Québec sont inévitables. Au deuxième épisode, au terme d’une scène mémorable, vous apercevrez d’ailleurs Maxim Roy, Karine Vanasse, Catherine St-Laurent, Charlotte Cardin et Sarah-Maude Beauchesne…

Crave (La version doublée en québécois sera offerte à compter du mardi 21 juin.)

La valeur sûre : Vendre ou rénover au Québec

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Vendre ou rénover au Québec

Oui, les « conflits » fortement mis en scène agacent royalement. On aurait souvent envie de dire aux producteurs de l’émission de laisser tomber ces saynètes inutiles et mal jouées qui semblent sortir d’un mauvais soap d’après-midi. N’empêche, on reste fidèle à l’édition québécoise de Love it or List it, principalement parce qu’on continue d’admirer les transformations du designer Daniel Corbin (dont chacune des cuisines comprend un gros îlot central) et parce qu’on aime bien voir la courtière immobilière Maïka Desnoyers se démener pour répondre aux attentes — parfois irréalistes — des participants. « Un garage double, une piscine creusée, trois chambres au deuxième étage, un quartier tranquille à moins d’une demi-heure du centre-ville de Montréal… Le tout, pour moins de 500 000 $ svp. »

Noovo, lundi à 20 h

Le coup de dés : Norm Macdonald : Nothing Special

PHOTO MICHAEL KEEGAN, FOURNIE PAR NETFLIX Norm Macdonald

L’humoriste d’origine québécoise Norm Macdonald a succombé en septembre dernier à un cancer qu’il avait gardé secret depuis son diagnostic, en 2012. Avant de mourir, l’ex-membre de Saturday Night Live a enregistré, dans son salon, un stand-up qu’il n’a jamais pu présenter en salle en raison d’une certaine pandémie de COVID-19. Cet ultime monologue d’une heure, qu’il a livré d’un seul coup, est accompagné d’un segment dans lequel Adam Sandler, Conan O’Brien, Dave Chappelle, David Letterman, David Spade et Molly Shannon font part de leurs souvenirs de Macdonald.

Netflix

L’évènement : Gala Québec Cinéma

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Geneviève Schmidt animera de nouveau le Gala Québec Cinéma.

La grand-messe du cinéma québécois vient clôturer la saison 2021-2022 des cérémonies de remise de prix. (À moins que TVA décide de présenter son Gala Artis reporté durant l’été…) Pour la deuxième année consécutive, la comédienne Geneviève Schmidt se retrouve aux commandes du prestigieux rendez-vous, qui sera présenté en direct du Studio 42 de Radio-Canada, lequel fermera bientôt ses portes. Fait à signaler : la cérémonie sera précédée, comme dans l’ère pré-COVID, d’une émission spéciale tapis rouge. Ce rendez-vous d’une demi-heure sera animé par Isabelle Racicot et Tatiana Polevoy. La paire pilotera également une émission post-gala sur ICI ARTV vers 22 h, qui sera retransmise sur ICI Télé après le Téléjournal.

ICI Télé, dimanche à 20 h