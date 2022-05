Le projet était ambitieux : mesurer l’évolution de la société canadienne depuis les années 1970 en creusant des thèmes comme la famille, l’éducation, la santé et la consommation. Miroir, miroir, du réalisateur Simon Madore et du journaliste Frédéric Choinière, suggère une foule de pistes pour réfléchir à la société dans laquelle on souhaite vivre pour les 50 prochaines années.

Alexandre Vigneault La Presse

La contrainte est parfois un outil. Miroir, miroir, qui sera diffusé samedi dans le cadre de Doc Humanité à ICI Télé (et qu’on retrouve déjà sur ICI Tou.tv), a été tourné alors que nos interactions quotidiennes étaient encore limitées par des mesures sanitaires. Ça crève l’écran : plutôt que de montrer, le documentaire de Simon Madore et Frédéric Choinière donne à entendre. Il n’y a que des « têtes parlantes » ou presque à l’écran.

« C’est un peu un Zoom de luxe qu’on a fait », convient le journaliste. Ici, ça sert bien le propos. Tant le journaliste que les intervenants qui décortiquent l’évolution de nos systèmes de santé, l’accessibilité à l’éducation ou encore nos rapports à la consommation et à la famille s’adressent directement à la caméra. L’approche souligne l’effet miroir sous-entendu par le titre : on est invité à se regarder en face, à voir les bons et les moins bons côtés de notre société.

L’idée, dit encore le journaliste, était de partir du quotidien pour explorer différentes questions de société. Combien de Canadiens se levaient chaque matin en 1970 et combien sommes-nous aujourd’hui ? Comment nous rendons-nous à l’école et au travail ? Comment vivons-nous en famille, dans quels genres de foyers ? Qu’avons-nous à apprendre des différences majeures entre 1970 et les années 2020 ?

Vivre au-dessus de ses moyens

Ce qui ressort, selon Frédéric Choinière, c’est d’abord l’idée que nous vivons au-dessus de nos moyens. « Cette notion d’endettement s’applique à différents sous-sujets abordés dans le documentaire », souligne-t-il.

Notre façon de vivre en 2022 et d’occuper le territoire a en effet une incidence tant sur les ressources naturelles que sur nos finances publiques et personnelles.

La vie au Canada a beaucoup changé, bien sûr, au cours du dernier demi-siècle. L’égalité n’est pas encore acquise, mais la place des femmes dans la société a « beaucoup évolué », comme le soulignent plusieurs intervenants. La situation économique des personnes âgées s’est aussi beaucoup améliorée, tant en raison de stratégies d’épargne (les REER, par exemple) que de la mise en place d’un filet de sécurité inexistant auparavant. Et si l’accès à l’éducation s’est beaucoup amélioré, il y a des endroits où on a peut-être manqué le bateau…

PHOTO FOURNIE PAR ICI TÉLÉ Frédéric Choinière, journaliste

« On n’a pas vu combien l’impact de la voiture allait être foudroyant dans nos vies, dans notre façon d’aménager le territoire, dans nos décisions de société, et combien on a du mal à détricoter ça aujourd’hui », observe le journaliste. Miroir, miroir donne un exemple éloquent : en 50 ans, la ville de Winnipeg a perdu 30 % de ses habitants, mais la taille de cette agglomération a crû de 300 %. Un symbole fort à l’heure où on parle de densification.

Sous ce chiffre se cache une réalité complexe, c’est-à-dire les coûts de construction et d’entretien des routes, les émissions de gaz à effet de serre, la structure du quotidien, l’empiétement sur les terres agricoles et ce qui, au dire d’un des intervenants, est l’un des ennemis publics numéro pour notre santé : la sédentarité. Un immobilisme accentué par l’usage qu’on fait de nos écrans…

Des faits et des idées

Miroir, miroir ratisse large et creuse intelligemment pour dégager les transformations qu’il serait peut-être souhaitable d’opérer au cours des 50 prochaines années pour améliorer les choses dans le « plus meilleur pays du monde ». Et ce, sans jamais s’appuyer sur une posture morale : Simon Madore et Frédéric Choinière partent de faits et de chiffres, leurs invités tirent des conclusions et c’est au téléspectateur de se faire une tête.

Les constats sont parfois durs — « Les politiques d’activité physique échouent », tranche Ahmed Jérôme Romain, de l’Université de Montréal —, mais le ton n’est jamais catastrophiste. Miroir, miroir souligne les défis qui se posent à nous sur les plans de la diversité, du vieillissement de la population, de la place des Autochtones ou de l’environnement, mais d’une manière pragmatique et stimulante. De quoi susciter des discussions et, peut-être, des actions concrètes.

