Chaque lundi, une personnalité fait part de ses émissions coup de cœur. Cette semaine, nous avons discuté avec Guy Jodoin entre deux tournages d’Alertes, qui reviendra à l’automne. Ce printemps, en plus de jouer dans La mélancolite sur ICI Tou.tv et Escouade 99 à TVA, l’acteur et animateur pilote La belle tournée, qui reprendra l’antenne de TVA le lundi 6 juin à 20 h.

Marc-André Lemieux La Presse

En direct de l’univers

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA France Beaudoin, animatrice d’En direct de l’univers

« Je n’écoute pas beaucoup d’émissions de manière assidue. Mais quand j’attrape En direct de l’univers, je m’installe et tout s’arrête. Je trouve ça magique. Le concept est formidable, et France Beaudoin, c’est l’animatrice du Québec. Elle est hallucinante. Je suis chanceux ; j’ai été invité deux fois. Et parce que je suis hyper sensible, j’ai pleuré les deux fois. La première, mes parents ont chanté On va s’aimer encore avec Vincent Vallières. J’ai fendu en 10. La deuxième fois, mes enfants ont repris une toune d’Émile Bilodeau, et même affaire : j’ai cassé en 1000 morceaux. »

Sur ICI Télé. La présente saison est terminée.

Y’a du monde à messe

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Christian Bégin, animateur de Y’a du monde à messe

« Je suis beaucoup dans l’humain. J’aimais beaucoup Deuxième chance avec Marina Orsini et Monic Néron. Et j’aime beaucoup Y’a du monde à messe. Christian Bégin est mon ami. Je trouve qu’il fait un super travail. Quand l’émission a commencé, je l’ai tout de suite appelé pour lui dire à quel point je trouvais qu’il était à sa place. Il anime l’émission de main de maître. Il apporte sa couleur. Et j’aime le format. Réunir tout le monde dans une église avec une chorale gospel derrière, c’est une bonne idée. Quand ils chantent le nom des invités, c’est tellement beau ! Et j’apprends toujours de nouvelles affaires. Les artistes se révèlent d’une nouvelle façon. »

Y’a du monde à messe revient le vendredi 24 juin à Télé-Québec.

Cette année-là

PHOTO TÉLÉ-QUÉBEC L’équipe de Cette année-là : Simon Boulerice, Marc Labrèche, Émilie Perreault et Fred Savard

« J’aime toute la gang : Simon Boulerice, Émilie Perreault et Fred Savard. J’aime le concept du show. C’est une belle façon de découvrir une année. Mais j’aime surtout la folie de Marc Labrèche. J’aime son côté déjanté. C’est un maître. Chaque fois qu’il sort quelque chose, tout le monde est curieux. Je l’ai reçu deux fois à Sucré salé. Je l’ai remplacé dans Chop Suey avec Marie-Soleil Tougas. Je l’ai aussi remplacé au théâtre dans L’école des femmes de Molière. La seule fois qu’on a travaillé ensemble, c’était dans La petite vie, pour un spécial de Noël qui s’appelait Noël Story. Mais ça n’avait pas été un grand succès. J’aimerais bien qu’on retravaille ensemble. »

Sur Télé-Québec. La présente saison est terminée.