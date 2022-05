Saison 4

Stranger Things de retour pour une saison « plus effrayante »

(Paris) Les fans trépignaient depuis trois ans, ils seront servis : la série fantastique à succès Stranger Things revient vendredi sur Netflix pour une quatrième et avant-dernière saison explosive, plus longue et surtout « plus effrayante », ont assuré ses acteurs Noah Schnapp et Priah Ferguson à l’AFP.