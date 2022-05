Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre

La Maison-Bleue

Après une première saison en dents de scie, La Maison-Bleue a vraiment trouvé son erre d’aller. Sa suite délirante, présentement diffusée sur ICI Télé après avoir été offerte en primeur sur ICI Tou.tv Extra au printemps 2021, nous fait rire fort à chaque épisode. Les acteurs y sont évidemment pour quelque chose. Le plaisir avec lequel ils mordent dans chaque ligne des auteurs Ricardo Trogi et Daniel Savoie est contagieux. On n’a d’ailleurs toujours pas compris pourquoi Guy Nadon, Anne-Marie Cadieux, Geneviève Schmidt et Claude Despins n’ont rien gagné aux derniers prix Gémeaux. Partie remise en septembre ? On l’espère. Cette semaine, la folle campagne électorale se poursuit, et malgré la bonne performance du président sortant au débat des chefs, son parti traîne dans les sondages.

ICI Télé, lundi à 19 h 30 (la saison 3 est déjà offerte sur ICI Tou.tv Extra)

Le retour

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman

PHOTO MATHIEU BITTON, FOURNIE PAR NETFLIX My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman

Ce n’est pas la première fois qu’on l’écrit : on s’ennuie de David Letterman. L’animateur et humoriste nous manque tellement qu’on visite souvent sa nouvelle chaîne YouTube, sur laquelle il dépose régulièrement des archives du Late Show de CBS. Cette semaine, sa série de grandes entrevues revient sur Netflix. Au programme : des entretiens avec Cardi B, Kevin Durant, Billie Eilish, Julia Louis-Dreyfus, Ryan Reynolds et… Will Smith. Mais tempérez vos attentes, l’émission a été enregistrée avant que l’acteur baisse dans l’estime de tout le monde en levant la main sur Chris Rock aux Oscars.

Netflix, dès vendredi

L’incontournable

Denis Lévesque

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE DENIS LÉVESQUE Denis Lévesque

Pour la dernière fois, Denis Lévesque claquera des doigts pour éteindre les lumières du studio dans lequel il enregistre, depuis 16 ans, son émission d’affaires publiques éponyme. Non, l’animateur n’a pas décidé de devenir chanteur à temps plein. Il reviendra en 2023 aux commandes d’une nouvelle série pour souligner le 25e anniversaire de LCN : 25 entrevues avec 25 personnes ayant marqué l’actualité des 25 dernières années. Vous saisissez le concept autour du nombre 25 ? On ignore comment le gagnant de six trophées Artis bouclera la boucle, mais parions que l’émotion sera au rendez-vous.

LCN, jeudi à 20 h et à 22 h 35

Le coup de dés

Canada’s Got Talent

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE YOUTUBE Jeanick Fournier

Pour être tout à fait honnête, on n’a jamais vraiment compris l’intérêt du format Got Talent, qu’on pourrait décrire comme le fourre-tout des téléréalités de compétition. Dans la même émission, on peut voir une performance vocale, un monologue « humoristique » (remarquez les guillemets), un numéro de danse, une performance vocale et même un tour de magie. Mais puisqu’une Québécoise s’est hissée jusqu’en finale de l’adaptation canadienne, on s’est promis d’y jeter un coup d’œil. En effet, la Saguenéenne Jeanick Fournier a récolté son laissez-passer pour l’étape ultime grâce au vote du public, qui a visiblement beaucoup apprécié ses reprises des chansons I Surrender de Céline Dion et Never Enough du film The Greatest Showman lors des tours préliminaires.

Citytv, mardi à 20 h