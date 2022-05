Jeanick Fournier est en finale de Canada’s Got Talent, qui sera présentée en direct, le mardi 17 mai à 20 h à Citytv. La chanteuse a été choisie par le public puisque c’est le vote populaire qui a déterminé les deux derniers finalistes de l’émission.

Olivia Lévy La Presse

« Je suis prête ! Tellement prête ! Je remercie le public à travers le Québec et le Canada qui a voté pour moi, vous êtes formidables, je suis tellement touchée, je suis tellement reconnaissante, mais surtout, très prête ! » a confié la chanteuse saguenéenne en entrevue à La Presse, en route vers Niagara Falls où se déroule la finale. « Je suis partie de Chicoutimi cet après-midi, je dors à Cornwall pour arriver demain à Niagara Falls. On commence dès vendredi les essayages de robes et les répétitions » dit-elle.

Jeanick Fournier avait impressionné les juges de l’émission en chantant I surrender de Céline Dion, ce qui l’avait mené directement en demi-finale où elle a interprété Never Enough, chanson tirée du film The Greatest Showman. « Vous êtes un ange et vous chantez comme un ange » lui a dit le juge dit Howie Mandel tandis que Jason Priestley lui a lancé « Vous devriez avoir une série de spectacles en résidence à Las Vegas ».

« J’ai le sourire collé dans le visage depuis cet après-midi, depuis que j’ai appris la nouvelle. Je suis en état de grâce, c’est complètement fou, c’est incroyable ! C’est mon cadeau pour mon 50e anniversaire qui est le 20 mai, mais je vous donne rendez-vous le 17 mai, pour la grande finale, 20 h sur Citytv ! » a lancé très enthousiaste Jeanik Fournier.