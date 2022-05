La chanteuse Jeanick Fournier a encore une fois offert une incroyable prestation en demi-finale de Canada’s Got Talent mardi soir, mais n’a pas été retenue par les juges de l’émission. Ce sont les téléspectateurs qui décideront de son sort, car il est possible de voter pour elle, gratuitement, sur le site web de Citytv, jusqu’à ce soir 22 h.

Olivia Lévy La Presse

Jeanick Fournier a interprété Never Enough, chanson tirée du film The Greatest Showman. Vêtue d’une magnifique robe rouge, elle a impressionné les juges par la puissance de sa voix. « Vous devriez avoir une série de spectacles en résidence à Las Vegas », lui a dit Jason Priestley.

La chanteuse saguenéenne avait obtenu, début avril, le Golden Buzzer en chantant I Surrender de Céline Dion, ce qui lui a permis de se rendre directement en demi-finale de Canada’s Got Talent.

Sa voix a résonné jusqu’à l’Assemblée nationale puisqu’en plus d’avoir été félicitée par le premier ministre François Legault, elle a reçu une médaille de l’Assemblée nationale. C’est la ministre Andrée Laforest responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui lui a remis, lors d’un concert de la chanteuse, fin avril.