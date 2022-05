Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre : Les chefs !

La 11e saison des Chefs ! offre un suspense quasi insoutenable. Est-ce l’air soucieux permanent des juges ? La musique vrombissante ? Le montage saccadé ? Les vigoureux « Allez-y ! » de Colombe St-Pierre pour lancer chaque défi ? Ou l’urgence des comptes à rebours d’Élyse Marquis ? Difficile à dire. Chose certaine, regarder des gens cuisiner n’a jamais été aussi angoissant. Voilà pourquoi, pour abaisser notre rythme cardiaque, on aime bien s’aérer l’esprit en notant les (nombreuses) ressemblances entre Amine et Nathan dans Ted Lasso. Cette semaine, les neuf candidats restants devront présenter « un menu de cabane à sucre en version estivale ». Les perdants qui s’affronteront au duel devront réaliser des tartines de rillettes de maquereau en 15 minutes. On est déjà stressé !

ICI Télé, lundi à 20 h

La nouveauté : Ma ville aux rayons X

PHOTO FOURNIE PAR SAVOIR MÉDIA Olivier Niquet dans Ma ville aux rayons X

La soirée est (encore) jeune vient de quitter l’antenne et votre sevrage s’annonce brutal ? Bonne nouvelle : Olivier Niquet anime cette série documentaire qui examine les liens entre le bien-être et l’urbanisme. Cette semaine, le chroniqueur, auteur, conférencier et titulaire d’une maîtrise en études urbaines examine comment l’aménagement du milieu dans lequel on évolue influence notre santé mentale. Au cours des épisodes suivants, on étudiera son impact sur l’obésité juvénile, les maladies cardiovasculaires, la mobilité réduite, le TDAH et l’asthme. (Pour ceux qui préféraient Jean-Sébastien Girard, les billets pour son one-man-show sont en vente. Et pour ceux qui affectionnaient Jean-Philippe Wauthier, Bonsoir Bonsoir ! est diffusé du lundi au jeudi sur ICI Télé.)

Savoir média, lundi à 21 h

La surprise : Kevin Can F**k Himself

PHOTO FOURNIE PAR AMC Eric Peterson et Annie Murphy dans Kevin Can F**k Himself

Diffusée l’an dernier sur AMC, cette comédie noire vient d’atterrir sur Prime Video. On avait hâte d’y avoir accès, non seulement parce qu’elle met en vedette Annie Murphy, qui jouait l’inimitable Alexis dans Schitt’s Creek, mais parce qu’elle propose une prémisse de départ comme on n’en a jamais vu. La série alterne entre deux formats distincts : le sérieux du drame grinçant et l’humour hyper codifié de la comédie de situation traditionnelle, caméra fixe et rires en canne inclus. Le tout, pour raconter l’histoire d’une femme au bout du rouleau (formidable Annie Murphy), qui réalise qu’elle veut tuer son insupportable mari (Eric Peterson). Le résultat est fascinant.

Prime Video (également offerte en version française)

Le retour : LOL :-)

PHOTO FOURNIE PAR TVA Pierre-Yves Roy-Desmarais dans LOL :-)

Ça fait quelques années qu’on n’a pas regardé LOL :-). On est toutefois curieux d’y jeter un coup d’œil ce printemps puisque l’émission accueille trois nouveaux comédiens : Tammy Verge, Mahée Paiement et Pierre-Yves Roy-Desmarais (photo). Ce trio de « recrues » rejoint Clauter Alexandre, Réal Bossé, Martin Drainville, Cathleen Rouleau et Antoine Vézina, un quintette habitué au genre d’humour non verbal ayant permis à l’offrande de ComediHa ! de voyager dans 130 pays. Pour sa 11e saison, la série de sketchs s’est payé des tournages d’hiver dans Charlevoix, en passant par l’île d’Orléans. La ville de Québec est également à l’honneur.

TVA, dimanche à 19 h