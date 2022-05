Nouvelle bande-annonce pour House of the Dragon

Une première véritable bande-annonce de la très attendue série House of the Dragon a été dévoilée ce jeudi par HBO, en prévision du premier épisode, le 21 août, qui replongera les téléspectateurs dans l’univers de Game of Thrones, plus grand succès de l’histoire du diffuseur et série dramatique la plus titrée aux Emmy.