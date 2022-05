Mattea Roach a toujours su que sa série de succès sur le podium du jeu télévisé Jeopardy ! prendrait fin.

Nicole Thompson La Presse Canadienne

La championne canadienne de tous les temps a déclaré que sa réussite dans l’émission était autant une question de chance que de prouesses.

« Je me suis juste demandé pourquoi je pourrais être bouleversée à ce sujet, a-t-elle réagi en entrevue avant la diffusion de l’épisode qui a mis fin à sa course, vendredi. Évidemment, j’aurais préféré gagner. Mais éventuellement, j’allais perdre, et la plupart des gens perdent leur premier match. J’ai de la chance d’en avoir gagné 23. »

Elle a également eu des mois pour se remettre de cette défaite, étant donné que l’épisode a été filmé le 15 février.

Mattea Roach est arrivée à la conclusion que les choses auraient pu se terminer différemment si elle avait modifié sa stratégie, mais elle choisit de ne pas s’y attarder. Elle a eu de la chance « beaucoup plus de fois » que de malchance, a-t-elle dit.

Et après des semaines d’attention médiatique des deux côtés de la frontière, elle est prête à reprendre son souffle, ce qui est devenu plus facile, étant donné ses 560 983 $ US de gains. C’est la cinquième plus grosse cagnotte de tous les concurrents d’une saison régulière de Jeopardy !.

La tutrice de la faculté de droit deviendra étudiante en droit à l’automne. Elle a obtenu sa première acceptation lors de l’enregistrement de l’émission et réfléchit toujours sur son choix, mais d’ici là, elle prévoit y aller doucement.

« Peut-être que je ne travaillerai pas plus qu’à temps partiel d’ici là, a affirmé la championne. Et je vais juste profiter d’un dernier été de liberté. »

Il y a tellement de choses que je n’ai pas encore faites dans ma vie, parce que je suis relativement jeune. Je n’ai pas voyagé depuis longtemps. J’ai de l’argent maintenant. Je peux aller quelque part si je veux. Mattea Roach

Elle a également hâte de penser à autre chose que la télévision et les anecdotes.

« Avant Jeopardy !, j’étais à un moment de ma vie où il n’y avait pas vraiment d’avancement. Et maintenant, j’ai l’impression que, pour des raisons à la fois liées et non à Jeopardy !, ce n’est plus vrai », analyse-t-elle.