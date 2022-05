Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre

Gaslit

Nos attentes étaient très élevées. Et pour cause. Avec Julia Roberts et Sean Penn comme têtes d’affiche, on voyait mal comment cette minisérie du réseau Starz pouvait nous décevoir. Notre seule crainte, c’était sa prémisse, le Watergate, un sujet maintes et maintes fois exploité à l’écran. Or, Gaslit nous dévoile une face méconnue du retentissant scandale, responsable du départ du président Richard Nixon en 1974. L’histoire est articulée autour du personnage de Martha Mitchell (charismatique Julia Roberts), femme du procureur général de Richard Nixon, et surtout, lanceuse d’alerte. L’autre couple au cœur du scénario, campé par Dan Stevens (Downton Abbey) et Betty Gilpin (Glow), est tout aussi intrigant. Pour l’instant, la série n’est offerte qu’en version originale anglaise.

Crave

L’incontournable

Les funérailles nationales de Guy Lafleur

PHOTO PAUL CHIASSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Guy Lafleur

La cérémonie en hommage au grand joueur de hockey monopolisera les ondes mardi. C’est le moins qu’on puisse dire. Du côté de Radio-Canada, Patrice Roy animera une émission spéciale de 9 h à 14 h, qui sera retransmise sur ICI Télé et RDI. Du côté de TVA, LCN et TVA Sports, la couverture débutera à 10 h. Pierre Bruneau sera aux commandes, épaulé par Louis Jean et Michel Bergeron. L’hélicoptère TVA permettra de suivre le cortège du Centre Bell jusqu’à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, promet-on. Enfin, RDS et Noovo suivront les évènements en simultané dès 9 h. Pierre Houde tiendra les rênes.

Mardi, dès 9 h

La nouveauté

Immigrants de souche

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Immigrants de souche

Dans cette série documentaire de 13 épisodes produite par Zone 3 (Deuxième chance) et réalisée par Félix Trépanier (Survivalistes), le journaliste Raed Hammoud parcourt le Québec pour découvrir des personnes venues d’ailleurs ayant réussi à s’intégrer dans leur communauté d’adoption. L’animateur rencontrera notamment, à Lebel-sur-Quévillon (Nord-du-Québec), Salah Ben Hassouna, un enseignant et électricien originaire de la Tunisie qui organise désormais la Saint-Jean-Baptiste. À Sainte-Thérèse, en Mauricie, il fera la connaissance de Dora Maria Caro Rios, qui s’y est installée pour ouvrir un restaurant mexicain. Hammoud discutera également avec Jean-François Kacou, un Ivoirien qui occupe le poste de directeur général de Percé, en Gaspésie.

TV5, mardi à 20 h

Le coup de dés

Saturday Night Live

PHOTO AMY HARRIS, INVISION/ASSOCIATED PRESS Arcade Fire

On doit l’avouer : on a plus ou moins suivi Saturday Night Live cette année. La plupart du temps, on préférait rattraper les sketchs qui suscitaient le plus de réactions sur l’internet, au cours des jours suivant leur diffusion. Mais ce week-end, on regardera l’émission humoristique en direct puisque Arcade Fire y offrira une prestation. Il s’agira d’un cinquième passage pour Win Butler et compagnie. Cette participation tombe à point, car vendredi, le collectif montréalais sortira son nouvel album, intitulé WE. Fait à signaler, Benedict Cumberbatch animera le rendez-vous télévisuel qui – espérons-le – nous fera rire un bon coup.

Global et NBC, samedi à 23 h 30