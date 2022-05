Les 25 ans d’Un gars, une fille

Ils s’aimaient, ils s’aiment et ils s’aimeront

En 1996, lorsqu’il apprend que Besoin d’amour ne connaîtra pas de nouvelle saison à TQS, Guy A. Lepage est convaincu que sa carrière à l’écran est terminée. « Je ne pensais pas que j’allais me retrouver sur le BS, mais je me voyais redevenir auteur. Je me disais : mes meilleures années sont derrière moi », se souvient-il. Avant que son talk-show ne soit envoyé à la casse, l’animateur retient la portion qu’il chérit le plus : une série de sketches zoomant sur le comique du quotidien d’un couple. Une série que la planète connaît aujourd’hui sous le nom Un gars, une fille.