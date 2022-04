On l’a tellement lu et entendu qu’on ne peut pas l’ignorer : le Nord se perd en raison des changements climatiques. Simon D’Amours, résidant du Yukon depuis 2010, expose les effets du réchauffement de la planète dans une série documentaire de cinq épisodes intitulée Comment ça va le Nord ? diffusée à compter de vendredi sur ICI Explora.

Alexandre Vigneault La Presse

Ce n’est plus le temps de faire l’autruche, dit Simon D’Amours, au début du premier épisode de Comment ça va le Nord ? Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Et l’Arctique ? Trois fois plus rapidement. La fonte des glaciers, l’une des conséquences les plus connues des changements climatiques, a « des répercussions pas mal plus vastes qu’on peut imaginer », souligne l’animateur.

Ce sont les transformations de la nature, parfois d’une radicalité effrayante, qu’il montre dans la série réalisée par Joanie D. Garneau. Dans le premier épisode, tourné au parc national et réserve de parc national Kluane, au Yukon, Simon D’Amours raconte, par exemple, que la fonte d’un glacier a créé un détournement de rivière et pratiquement fait disparaître un lac. C’était la première fois qu’un tel phénomène se produisait sur la planète.

Il n’y a pas cependant qu’un seul glacier qui a disparu dans cette région : sur les quelque 2000 qui existent sur ce territoire de 22 000 km2, 200 ont fondu depuis un demi-siècle. Ce n’est pas un accident, c’est la conséquence d’une augmentation moyenne de 4 °C au cours de la saison hivernale ces dernières années.

Qu’un glacier efface pratiquement un lac et la rivière qui l’alimentait est une information saisissante. Comment ça va le Nord ? ne se contente toutefois pas de rester en surface. Une fois le contexte établi, le premier épisode creuse les conséquences de la transformation de ce coin du Yukon. L’abaissement considérable du niveau de l’eau pose un problème majeur aux communautés autochtones vivant dans la région : il rend notamment la navigation plus difficile, ce qui limite l’accès aux territoires de chasse situés de l’autre côté de l’étendue d’eau.

PHOTO FOURNIE PAR ICI EXPLORA L’animateur Simon D’Amours et la chercheuse Eva Thévenin

L’assèchement du lac et de la zone qui le nourrissait met au jour un sol fragile, dont les particules sont soufflées par le vent, ce qui crée d’importantes tempêtes de poussières. Pire, ces poussières peuvent transporter l’arsenic contenu dans le sol sur de grandes distances et ainsi contaminer la flore, la faune qui s’en nourrit et les communautés qui la chassent à leur tour pour s’alimenter. Un cycle toxique aux conséquences potentiellement désastreuses compte tenu des effets de l’arsenic sur le corps humain et le développement des enfants.

Le premier épisode de Comment ça va le Nord ? est assez technique et fait état de différents types de recherches scientifiques effectuées dans les environs du lac Kluane. Les autres épisodes s’intéresseront aussi à la nécessaire adaptation de la faune locale et aux répercussions variées du réchauffement planétaire sur les communautés autochtones de ce coin du Canada.

Simon D’Amours ne s’intéresse, semble-t-il, pas seulement aux catastrophes. Il s’interroge aussi sur les solutions. La première, déduit-on, est de cesser de faire du déni. La réponse d’une des scientifiques interrogées dans la série est d’ailleurs assez éloquente. On ne peut pas « croire » ou non au réchauffement de la planète, dit-elle, car ce n’est pas une question de croyance, « c’est un fait ».

Comment ça va le Nord ?, dès vendredi, 20 h 30, sur ICI Explora