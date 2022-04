Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

Le retour : Escouade 99

Alors qu’un poste de police très, très connu vient de fermer ses portes, un autre rouvre les siennes ! L’adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine reprend l’antenne de TVA sans passer par Club illico. Réalisée par Patrice Ouimet (Sans rendez-vous), qui succède à Patrick Huard, cette deuxième saison s’annonce prometteuse, si l’on se fie au premier épisode où l’escouade assiste à l’anniversaire du commandant — non pas Chiasson, mais — Célestin (Wildemir Normil). On souligne également l’arrivée de nouveaux comédiens : Mélissa Bédard, René Richard Cyr, Eloisa Cervantes et Isabelle Vincent. Ils intègrent une distribution d’acteurs en grande forme, qui comprend Mickaël Gouin, Fayolle Jean Jr, Mylène Mackay, Léane Labrèche-Dor, Guy Jodoin, Bianca Gervais, Louis Champagne et Jean-Marc Dalphond. Avertissement : Et cetera de Gabrielle Destroismaisons tournera en boucle dans votre tête après l’épisode.

À TVA, le mardi à 19 h 30

Le documentaire : White Hot : The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX White Hot : The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch

Comme son titre l’indique, ce documentaire décrit l’ascension fulgurante — et surtout la chute spectaculaire — de cette marque américaine de vêtements, considérée comme cool et prestigieuse au tournant des années 1990 et 2000. Comme les temps ont changé ! La réalisatrice Alison Klayman expose les pratiques discriminatoires et racistes d’embauche (on recherchait essentiellement de jeunes hommes blancs musclés) de l’entreprise américaine, qui bombardait sa clientèle de publicités hypersexualisées. En regardant le long métrage de 90 minutes, on réalise (avec soulagement) qu’un tel phénomène ne pourrait se reproduire aujourd’hui, à une époque où on parle beaucoup d’inclusivité. Soulignons également la présence d’une bande sonore composée de chansons pop qui traduisent parfaitement l’esprit de l’époque, dont Popular, de Nada Surf, Summer Girls, de LFO, et Oops !… I Did It Again, de Britney Spears.

Sur Netflix (disponible en version française)

La valeur sûre : Question de jugement

PHOTO EVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Pierre Hébert, animateur de Question de jugement

Pour finir ses journées en mettant son cerveau en veilleuse, on regarde ce quiz animé par Pierre Hébert. Version ludique du défunt Verdict de Véronique Cloutier, il permet au téléspectateur de regarder avec amusement la réaction de personnalités publiques qui découvrent les résultats de sondages les concernant. Cette deuxième saison démarre avec Patricia Paquin, Isabelle Racicot, Vincent Graton et Joël Legendre. Ce sera ensuite au tour de Marie-Soleil Dion, Marie-Claude Savard, Philippe Laprise et Maxim Martin. Fait à noter : pandémie oblige, il faudra patienter jusqu’au 20 juin pour voir des spectateurs en studio. Ces derniers voteront directement sur place, comme le prévoyait le concept original. Pour l’occasion, Sam Breton, Ève Côté, Christine Morency et Philippe Laprise seront invités.

À ICI Télé, du lundi au jeudi à 19 h

Le coup de dés : La mélancolite

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA La mélancolite

L’humour singulier de Bruno Blanchet a toujours divisé les gens : soit on adore, soit on déteste. La plus récente offrande du comédien, auteur et reporter suscitera assurément des réactions similaires. C’est du moins ce que l’on constate après avoir regardé ses deux premiers épisodes, qui dépeignent comment, après avoir passé du temps en Thaïlande, Blanchet revient au Québec pour extirper son ami Guy Jodoin d’une profonde dépression (il passe ses journées à regarder des VHS de vieux sketchs qu’ils faisaient ensemble). Son séjour sera toutefois perturbé par nulle autre qu’Anne-Marie Losique, qui est assoiffée de vengeance après plusieurs années de moqueries. FouKi, Guylaine Tremblay, Francis Reddy, Christian Bégin, Marc Labrèche et Georges St-Pierre figurent également au générique.

Sur ICI Tou.TV, dès mercredi