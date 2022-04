Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté

Le temps des framboises

Tout ce que Florence Longpré touche se transforme en or depuis quelque temps. Après avoir écrit M’entends-tu ? avec Pascale Renaud-Hébert et Nicolas Michon ainsi qu’Audrey est revenue avec Guillaume Lambert, l’auteure accomplit un tour du chapeau avec Le temps des framboises, qu’elle signe avec Suzie Bouchard (L’œil du cyclone, Entre deux draps). Réalisée par Philippe Falardeau, cette nouvelle série brosse le portrait d’Elisabeth (formidable Sandrine Bisson), fonctionnaire municipale et mère de famille qui hérite d’une ferme quand son mari meurt sans avertissement. On reconnaît immédiatement la plume de Longpré. Dans l’humour légèrement décalé qui côtoie le drame, dans l’abondance de silences (qu’elle ne cherche jamais à meubler inutilement) et, surtout, dans l’importance accordée aux gens « ordinaires », auxquels elle aime donner la parole.

Club illico

L’incontournable

District 31

PHOTO KARLJESSY, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Gildor Roy incarne le commandant Chiasson dans District 31.

Impossible d’y échapper. Jeudi, Radio-Canada présentera le 720e et dernier épisode du célèbre drame policier. Est-ce que l’auteur Luc Dionne enverra un autre personnage au cimetière où reposent Nadine, Poupou, Laurent Cloutier et tant d’autres ? Sur Facebook, les fans souhaitent ardemment une finale heureuse pour Patrick, Noélie, Bruno et compagnie. Quoi qu’il en soit, les téléspectateurs qui suivront cette ultime demi-heure en direct pourront ensuite décompresser en regardant deux émissions spéciales consacrées au populaire feuilleton : Infoman (à 19 h 30) et Bonsoir bonsoir ! (à 20 h 30).

ICI Télé, du lundi au jeudi à 19 h

Chaînes spécialisées

J’ai une question

PHOTO EVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR CANAL D Laurent Duvernay-Tardif dans la série documentaire J’ai une question

Laurent Duvernay-Tardif récolte les témoignages d’anciens sportifs coupables de dopage dans cette série documentaire du réalisateur Frédéric Nassif (Deuxième chance, Faire œuvre utile), qui était jusqu’ici offerte exclusivement sur Crave. Dans le premier épisode, le footballeur sort d’une conversation franche avec Geneviève Jeanson avec l’assurance que l’athlète mérite seulement une partie du blâme lorsqu’il est déclaré positif. Il passe également un test antidopage sous notre œil attentif. Au cours des épisodes suivants, le colosse de 1,96 m traitera d’obésité, des technologies qui transforment le sport et d’autonomie alimentaire.

Canal D, lundi à 20 h

Le retour

The Flight Attendant

PHOTO JULIA TERJUNG, FOURNIE PAR HBO MAX Kaley Cuoco dans The Flight Attendant

On avait beaucoup aimé la première saison de L’agente de bord (The Flight Attendant en version originale anglaise). Mettant en vedette Kaley Cuoco, cette comédie en provenance de HBO Max s’était avérée une savoureuse série popcorn, extra beurre. On y brossait le portrait (peu reluisant) de Cassie, agente de bord en perpétuel lendemain de veille, dont l’existence change du tout au tout lorsqu’elle se réveille dans un hôtel de luxe de Bangkok… à côté d’un cadavre égorgé. Dans cette suite de huit épisodes, l’antihéroïne mène une vie sobre à Los Angeles, mais elle voit, une fois de plus, sa vie chamboulée lorsque la CIA l’envoie en mission à l’étranger.

Crave, dès jeudi (avec sous-titres français)